La UNCuyo le otorgará a Joan Manuel Serrat el doctorado Honoris Causa: los detalles

El cantante español visitará Mendoza durante el mes de marzo y allí se llevará a cabo la distinción.

La UNCuyo confirmó que le otorgará el doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat, esto se llevará a cabo en la visita que hará el cantautor español a la provincia de Mendoza durante el mes de marzo. De esta manera, el músico recibirá el mayor reconocimiento que otorga la Universidad Nacional de Cuyo.

El Consejo Superior de la UNCuyo, a través de la Resolución 1003/2025, decidió otorgar este reconocimiento al artista catalán con mención especial al mérito político-cultural a pedido de las facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Económicas que impulsaron la distinción en el marco de la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible cogestionada por ambas unidades académicas.

El jueves 12 de marzo, a las 21, en la Nave UNCuyo, la Orquesta Sinfónica, junto al Coro de Cámara, el Coro de Jóvenes de la Universidad Nacional de Cuyo y solistas invitados, ofrecerá un Concierto Homenaje a Joan Manuel Serrat titulado "Folclore Sinfónico", que se convertirá en la previa a la entrega del reconocimiento.

Se trata de un evento artístico-cultural de gran jerarquía, concebido como homenaje a la trayectoria y legado del artista catalán, que pondrá en valor su aporte a la música, la poesía y el pensamiento iberoamericano. Esta propuesta será abierta a la comunidad, con un alto impacto simbólico y emocional, y reafirma a la Universidad como espacio de encuentro entre la cultura popular y la excelencia artística.