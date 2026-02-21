Dolor en la UNCuyo: murió la ex rectora María Victoria Gómez de Erice

María Victoria Gómez de Erice fue la primera mujer que ocupó el cargo de rectora en la UNCuyo. Fundó la Facultad de Educación.

La ex rectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice, murió a los 84 años. Fue la primera mujer que ocupó ese cargo en la casa de altos estudios y, además, fue la fundadora de la Facultad de Educación.

Gómez de Erice estuvo al frente de la Universidad entre los años 2002 y 2008, y siempre cosechó buenos recuerdos en el ámbito de la institución.

En 2023, la UNCuyo decidió darle su nombre al Hospital Universitario. ""Su visión estratégica, su claridad de ideas y su voluntad inquebrantable de trabajo hicieron posible conseguir una transformación académica, científica, cultural y administrativa extraordinaria en la Universidad Nacional de Cuyo. Sin lugar a dudas, María Victoria fue un antes y un después en nuestra historia", afirmó en ese momento la actual rectora Esther Sánchez.

Gómez de Erice, figura clave de la UNCuyo Ese mismo año, Gómez de Erice fue homenajeada por su trayectoria en el contexto del Mes de la Mujer y los Derechos Humanos. "En la Universidad Nacional de Cuyo está mi corazón y quisiera mandarle un mensaje de aliento a las mujeres para que ocupen cada día más espacios de decisión, para que no bajen los brazos ni abandonen la lucha para construir la Universidad que nuestros estudiantes se merecen y la sociedad es espera”, expresó al respecto la ex titular de la UNCuyo.