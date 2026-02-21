Tormentas con potencial de granizo en Mendoza: los departamentos bajo advertencia y qué esperar

Mendoza encara un sábado 21 de febrero de 2026 con condiciones propicias para episodios de tormenta y fenómenos asociados que suelen generar complicaciones rápidas en calles y rutas. La advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional es de nivel amarillo e incluye áreas del Gran Mendoza y amplias franjas del Este y el Sur provincial.

Además de sectores de valle y precordillera. En el listado aparecen Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú; también Junín y Rivadavia; y hacia el Este se suman Lavalle, La Paz, San Martín y Santa Rosa, entre otros puntos.

La cobertura no se limita al área metropolitana. El aviso abarca además la precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo, junto con los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. En el Sur figuran General Alvear y el sector bajo de San Rafael, mientras que en Malargüe la atención está puesta en la zona baja.

La amplitud territorial obliga a mirar el cielo con más cuidado: en un mismo día pueden alternarse momentos de calma con núcleos intensos que aparecen en pocos minutos.

Según el detalle del nivel amarillo, podrían presentarse tormentas aisladas, con algunos eventos fuertes e incluso localmente severos. Entre los principales riesgos se menciona caída de granizo , abundante descarga eléctrica, chaparrones de gran volumen en lapsos cortos y ráfagas que pueden trepar hasta los 80 km/h. En cuanto a los acumulados, el rango previsto se ubica entre 25 y 50 milímetros, con la posibilidad de valores superiores en forma puntual, un dato relevante para zonas con drenajes exigidos o calles con historial de anegamientos.

mapa_alertas

Cordillera y alta montaña: otra cara del mismo sistema

Mientras en el llano el foco está en la lluvia y el granizo, en los niveles más altos de la cordillera el escenario puede cambiar. Allí, las precipitaciones asociadas al mismo esquema de inestabilidad pueden darse como nieve o granizo, un punto a considerar para quienes se muevan por rutas de montaña o planifiquen actividades en altura. La visibilidad puede reducirse y las condiciones de camino modificarse con rapidez si se activan celdas con precipitación sólida.

El pronóstico provincial difundido por Contingencias Climáticas para el sábado 21-02-2026 refuerza la idea de una jornada cargada: cielo mayormente cubierto, poca variación térmica, lluvias y tormentas, con viento moderado del sudeste. Además, se esperan precipitaciones en cordillera. En cuanto a temperaturas, se proyecta una máxima de 28 °C y una mínima de 18 °C, valores que sostienen un ambiente templado, pero con sensación variable según el avance de los frentes de tormenta.

Ante este tipo de alertas, las medidas preventivas suelen marcar la diferencia. La recomendación principal es limitar salidas si no son necesarias y evitar exponerse en espacios abiertos cuando el cielo se active. También conviene no sacar residuos para impedir obstrucciones y, si es posible, despejar canaletas, desagües o rejillas cercanas. Si entra agua al hogar, lo prudente es desenchufar equipos y cortar la energía para reducir riesgos eléctricos. Durante las ráfagas, es clave mantenerse lejos de aberturas, asegurar objetos sueltos que el viento pueda desplazar y, si la tormenta sorprende en la calle, refugiarse en una construcción cerrada o dentro de un vehículo con puertas y ventanillas firmes.