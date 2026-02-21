Adiós bodegas: el plan secreto para hacer este otoño en Mendoza

El desierto mendocino es ideal para quienes buscan lugares cargados de historia y leyendas ancestrales.

Las Dunas de los Enanitos, mejor conocidas como Altos Limpios, es una de las experiencias mendocinas menos exploradas de Mendoza. Esta es una propuesta ideal para una escapada de otoño que invita a conectar con la naturaleza y a relajarse sin un gran presupuesto.

Se trata de médanos de arena fina y clara que llegan hasta los 30 metros de altura. Este destino poco explora se encuentra en el medio del desierto de Lavalle, dentro de la Reserva Natural Telteca, a unos 114 km al noroeste de la Ciudad de Mendoza.

altos limpios luna llena 2 El plan para hacer en Mendoza que muchos están recomendando. Archivo. Su nombre Dunas de los Enanitos es fruto de leyendas locales y relatos populares que hablan sobre la presencia de pequeñas criaturas en la zona, aunque otros lo apodan así porque las sombras de los médanos son tan grandes que hacen que uno se sienta pequeño.

¿Qué hacer en estas dunas? Las dunas cuentan con una variedad de actividades. Entre las más populares se encuentra el sandboard para deslizarse por la arena con una tabla propia o alquilada en excursiones de 4x4. También se encuentra el astroturismo que se realiza de noche y permite observar la Vía Láctea desde la cima de un médano.