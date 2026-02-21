El truco de tirar agua con sal en puertas del hogar: por qué lo están recomendando

El truco procede de expertos en orden y Feng Shui, pero lo mejor es que es natural, económico y se hace en pocos minutos.

El truco de la sal que llega hasta la puerta del hogar.

La entrada de la casa marca el ritmo de todo lo que sucede en el interior. Es el primer espacio que ves al entrar y el que acumula más suciedad, humedad y energía caótica. Por eso, su limpieza es fundamental para fomentar las buenas energías y lograr una entrada vistosa.

Los expertos en orden y Feng Shui remarcaron que este espacio olvidado por la limpieza tiene un impacto sorprendente en el estado de ánimo y la armonía del hogar. Sin embargo, no hace falta productos industriales o velas con olores extraños, sino un ingrediente que seguro tenés en la alacena.

La sal purifica y protege lo que toca. Sus propiedades limpiadoras funcionan en espacios tan transitados, absorbiendo el exceso de humedad, capturando olores desagradables y evitando la proliferación de bacterias. Todo esto ayuda a prevenir la atmósfera pesada que envuelve al hogar.

Desde el Feng Shui, aseguran que la sal ofrece una energía protectora. Logra capturar las vibraciones negativas provenientes del exterior, no dejandolas pasar al interior del hogar. Por eso es importante colocar un poco de sal en la entrada del hogar, allí donde las energías externas e internas se mezclan.

Sin embargo, hay una neuva tendencia que recomienda mezclar la sal con un poco de agua. Desde diferentes tradiciones, el agua también posee cualidades protectoras que dejan las malas energías fuera y dan paso a las buenas.