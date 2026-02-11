Tendencia: por qué recomiendan lavarse los pies con vinagre y sal

La combinación de vinagre y sal puede ser muy efectiva para relajar los pies y ayudar a mejorar su aspecto.

Muchas veces las personas en las rutinas de belleza se olvidan que los pies soportan el peso del día a día. Sin embargo, para mantenerlos en condiciones no hace falta gastar grandes fortunas. Un remedio casero con vinagre y sal es la solución.

La sal y el vinagre hacen una sinergia que funciona como un potente desinfectante y exfoliante. Al sumergirlos en esta mezcla se pueden obtener muchas ventanas. Sus propiedades antibacterianas ayudan a combatir bacterias y hongos.

vinagre El vinagre tiene usos que van más allá de la comida. Además, neutraliza el mal olor que causa la sudoración. Esta combinación permite suavizar las durezas y callosidades facilitando así la eliminación de la piel muerta. Por otro lado, contribuye a mantener las uñas limpias y libres de impurezas.

El momento indicado El baño de pies se recomienda después de jornadas intensas donde el calzado provocó humedad y cansancio. También es una gran idea para los que sufren de hiperhidrosis, sudoración excesiva o sienten molestias como picazón. Se aconseja realizarlo al menos dos veces por semana.

En primer lugar, se coloca un litro de agua tibia en un recipiente amplio. Luego se añade media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa. Remover hasta que se integre. Dejar los pies en reposo al menos media hora y al finalizar aclarar con agua y fresca. El toque final es aplicar un poco de crema humectante para sellar la suavidad.