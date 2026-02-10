Furor por los precios del outlet con jeans por $20 mil y zapatillas desde $40 mil

El outlet está en La Rural y estará abierto hasta el 1 de marzo. Ropa y zapatillas a precios imperdibles.

En medio de las crisis las personas buscan oportunidades y precios. En este caso en Buenos Aires se realiza la cuarta edición del Re!Outlet en La Rural. La indumentaria con descuentos se podrá conseguir hasta el 1 de marzo.

Precios de outlet El outlet, organizado por Grupo Irsa, tiene entrada gratuita y se pueden conseguir rebajas de hasta el 50% en productos de primeras líneas y calidad. Más de 80 marcas nacionales e internacionales tienen ofertas con prendas de temporadas anteriores.

re outlet El mapa del outlet. Desde la organización aclararon que la ropa no tiene fallas sino que son artículos que cumplen con los estándares de calidad de cada marca. Se pueden conseguir marcas como Adidas, Nike, Puma y Skechers en lo deportivo. Mientras que la indumentaria llega con Levi's, 47 Street, Portsaid, Akiabara, Cardón y La Martina. Hay marcas internacionales como Massimo Dutti, Bershka y Forever21, además de Carter's, Grisino y Wanama Kids.

En esta ocasión se destaca la marca uruguaya, Indian, que también está en Mendoza con precios de remeras y camisas básicas que arrancan desde los $4.900.

En el caso de los accesorios y hogar los precios base arrancan desde los cinco mil pesos, las remeras desde los siete mil pesos, camisas y vestidos desde diez mil pesos, jeans desde veinte mil pesos, sweaters y buzos desde 20 mil pesos y zapatillas desde cuarenta mil pesos. También se pueden conseguir artículos de decoración y blanquería.