Inteligencia artificial: así se verían los jugadores de la Scaloneta si fueran mujeres

Un video viral muestra las impactantes versiones femeninas de los jugadores de la Selección Argentina creadas con inteligencia artificial.

La inteligencia artificial recreó a los jugadores de la Scaloneta en versión femenina.". Foto: NA/REUTERS/Carl Recine

El usuario de X Ferdeluca (@ferdelucaok) generó repercusión en redes sociales tras compartir una curiosa propuesta: cómo se verían los jugadores de la Scaloneta en versión mujer mediante el uso de inteligencia artificial.

La publicación rápidamente captó la atención de los usuarios, acumulando cientos de “me gusta” y comentarios. En el contenido, distintas figuras de la Selección argentina aparecen reinterpretadas con rasgos femeninos, en una combinación que mezcla tecnología y creatividad.

El video recorre a varios de los campeones del mundo, presentando versiones que sorprenden por el nivel de detalle y realismo logrado con herramientas de IA. Este tipo de contenidos, cada vez más frecuentes, reflejan el avance de la inteligencia artificial en la generación de imágenes hiperrealistas.

Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que terminó de impulsar la viralización fue el cierre del video. En los últimos segundos aparece un personaje que despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios.