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Las opciones que cada vez más personas usan para el baño de perros en departamentos

Las mascotas en departamentos tienen nuevas opciones para su higiene: sanitarios, alfombras y pañales facilitan el día a día.

Alejandro Llorente

Muchas personas eligen alternativas indoor para que sus perros hagan sus necesidades dentro de casa. Foto: Shutterstock

Muchas personas eligen alternativas indoor para que sus perros hagan sus necesidades dentro de casa. Foto: Shutterstock

Vivir en un departamento con mascotas puede ser un desafío, especialmente cuando los perros no tienen acceso constante a patios o espacios verdes. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas prácticas para que sus mascotas puedan hacer sus necesidades dentro de casa de manera cómoda, higiénica y sin generar malos olores.

Actualmente existen distintas opciones diseñadas especialmente para departamentos y espacios reducidos. Algunas apuntan a imitar la experiencia natural del exterior, mientras que otras priorizan la practicidad y la limpieza diaria para los dueños.

Sanitarios de pasto natural y sintético

Una de las alternativas más utilizadas es el sanitario de pasto natural. Muchos especialistas consideran que suele ser el método más intuitivo para los perros porque el olor y la textura del césped ayudan a que identifiquen rápidamente el lugar como su “baño”.

También existen bandejas sanitarias con pasto sintético, una opción reutilizable y fácil de limpiar que se volvió muy popular en departamentos pequeños. Estas bandejas suelen incluir sistemas de drenaje para reducir humedad y olores dentro del hogar.

Alfombras higiénicas y pañales absorbentes

Las alfombras higiénicas, también conocidas como pañales para mascotas, siguen siendo una de las opciones más elegidas por su practicidad. Son especialmente útiles para cachorros, perros adultos mayores o días de lluvia en los que salir a pasear resulta más complicado.

Especialistas recomiendan colocarlas siempre en el mismo lugar para generar un hábito y facilitar el aprendizaje. Además, sugieren reforzar positivamente a la mascota cada vez que utiliza correctamente el espacio asignado.

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Los sanitarios de pasto y las bandejas higi&eacute;nicas son cada vez m&aacute;s usadas en departamentos. Foto: Gemini IA

Los sanitarios de pasto y las bandejas higiénicas son cada vez más usadas en departamentos. Foto: Gemini IA

Cómo evitar malos olores y accidentes en casa

Más allá del sistema elegido, la limpieza frecuente es clave para mantener el ambiente higiénico. Cambiar regularmente las alfombras absorbentes y lavar las bandejas sanitarias ayuda a evitar acumulación de bacterias y malos olores.

También es importante elegir un espacio tranquilo, ventilado y alejado de los recipientes de comida y agua. Con paciencia y rutina, muchos perros logran adaptarse rápidamente a estos sistemas, algo que resulta especialmente útil para quienes viven en departamentos o pasan varias horas fuera de casa.

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