Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 22 de febrero

Febrero está llegando al final pero la agenda cultural está muy activa en Mendoza y el teatro es el mayor atractivo de este domingo 22 de febrero. Vas a encontrar espectáculos de primer nivel que por supuesto no vas a querer perderte.

Martina Chapanay ha regresado a las Lagunas de Guanacache, sin que nadie pareciera recordarla. A partir de ahí comienza su relato haciendo un raconto de episodios significativos de su vida, en una serie de 9 capítulos que se adentran en su Lucha por la Gran Patria y liberación Nacional.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000. Es una obra de teatro establecida para personas mayores de 14 años.

Living Colour

Living Colour llega por primera vez a Mendoza en el marco de su “The Best Of 40 Years Tour”, una gira histórica que celebra cuatro décadas de música revolucionaria, conciencia social e innovación artística.

Living Colour - Living Colour en Mendoza, un domingo con grandes espectáculos. Foto: gentileza / Prensa Living Colour.

La gira latinoamericana comenzará nada menos que en Mendoza (Argentina), y continuará por Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Santiago. La formación actual incluye a Corey Glover (voz), Vernon Reid (guitarra), Will Calhoun (batería) y Doug Wimbish (bajo). Juntos, siguen redefiniendo lo que una banda de rock puede ser, tanto musical como culturalmente.

Las entradas se pueden adquirir a través de Flashpass haciendo clic en este enlace y tiene un valor de $70.000

Lugar: 23 Rios

Hora: 18:30

Vos, yo y el otro

El matrimonio de Hilario y Amparo cayó desde hace un tiempo en las redes de la rutina y la falta de motivación. Siguen juntos por inercia, en piloto automático. Amparo, en uno de sus intentos por salvar la relación, le propone a Hilario abrir la pareja y hacer un trío para despertar la pasión entre ellos o el interés o lo que sea que ello dispare.

Vos, yo y el Otro Obra de teatro imperdible. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir en Entrada Web haciendo clic en este enlace

Lugar: Cine Teatro Imperial | Sala Central

Hora: 20:00