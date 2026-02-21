Presenta:

Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 22 de febrero

En esta nota, te contamos diferentes propuestas para que puedas terminar el fin de semana de la mejor manera.

Living Colour llega a Mendoza.&nbsp;

Foto: prensa / Living Colour.

Febrero está llegando al final pero la agenda cultural está muy activa en Mendoza y el teatro es el mayor atractivo de este domingo 22 de febrero. Vas a encontrar espectáculos de primer nivel que por supuesto no vas a querer perderte.

La Martina: sobre la vida de Martina Chapanay

Martina Chapanay ha regresado a las Lagunas de Guanacache, sin que nadie pareciera recordarla. A partir de ahí comienza su relato haciendo un raconto de episodios significativos de su vida, en una serie de 9 capítulos que se adentran en su Lucha por la Gran Patria y liberación Nacional.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000. Es una obra de teatro establecida para personas mayores de 14 años.

Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Salón Principal

Hora: 21:00

Living Colour

Living Colour llega por primera vez a Mendoza en el marco de su “The Best Of 40 Years Tour”, una gira histórica que celebra cuatro décadas de música revolucionaria, conciencia social e innovación artística.

La gira latinoamericana comenzará nada menos que en Mendoza (Argentina), y continuará por Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Santiago. La formación actual incluye a Corey Glover (voz), Vernon Reid (guitarra), Will Calhoun (batería) y Doug Wimbish (bajo). Juntos, siguen redefiniendo lo que una banda de rock puede ser, tanto musical como culturalmente.

Las entradas se pueden adquirir a través de Flashpass haciendo clic en este enlace y tiene un valor de $70.000

Lugar: 23 Rios

Hora: 18:30

Vos, yo y el otro

El matrimonio de Hilario y Amparo cayó desde hace un tiempo en las redes de la rutina y la falta de motivación. Siguen juntos por inercia, en piloto automático. Amparo, en uno de sus intentos por salvar la relación, le propone a Hilario abrir la pareja y hacer un trío para despertar la pasión entre ellos o el interés o lo que sea que ello dispare.

Las entradas se pueden adquirir en Entrada Web haciendo clic en este enlace

Lugar: Cine Teatro Imperial | Sala Central

Hora: 20:00

