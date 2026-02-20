Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 21 de febrero
Un nuevo fin de semana llegó y en esta nota te compartimos diferentes propuestas para que puedas disfrutar del sábado y hacer un plan diferente.
La provincia de Mendoza sigue creciendo a nivel cultural y la agenda está muy activa. En esta nota te mostramos los espectáculos que podrás elegir y disfrutar para que pases un sábado diferente en familia o con amigos. La cartelera es muy amplia y trae grandes propuestas.
Música Para Volar
Música para Volar está integrado por José Matteucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voz, y Bruno Moreno en piano, quien además es el responsable de los arreglos para orquesta y coro.
Con más de 12 años de trayectoria, la banda realiza giras permanentes por Argentina y Latinoamérica con sus distintos espectáculos sinfónicos, eléctricos y de cámara, abordando repertorios diversos dentro del amplio universo estético de la cultura rock.
Música para Volar presenta un nuevo espectáculo que recorre obras emblemáticas de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la carrera solista de Gustavo Cerati, ofreciendo versiones únicas que resignifican clásicos del rock argentino desde una mirada contemporánea y profundamente respetuosa de su esencia.
Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace.
Lugar: Casa Agostino – Barrancas, Maipú - Mendoza
Hora: 21:00 horas.
Hola. Estoy bien..!
Con la ironía del título, en este unipersonal propone reflexionar sobre cómo estamos en realidad. Nuestros pequeños mundos personales contados con ese humor cuando recordamos algo y no podemos creer lo que nos pasó.
A diferencia de sus otras producciones, Daniel Quiroga propone en este show un encuentro directo con el público, apelando a la risa, la reflexión y la complicidad, en un clima ideal para compartir entre amigos o en pareja.
Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:
Entrada General: $15.000
Entrada Gratuita a menores de 25 años (Los menores de 25 años deben presentar si o si DNI en la boletería del teatro)
Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Salón Principal
Hora: 21:30
Pa' qué se juntan?
Los Cumpas, Sergio "Tano" Robles y Lisandro Bertin. Un espectáculo que reúne música, humor y tradición para celebrar nuestras raíces y el encuentro sobre el escenario.
La propuesta conjuga humor y melodías tradicionales en una experiencia cercana y participativa, que pone en valor las expresiones del folclore argentino. A través de relatos, anécdotas y canciones, los artistas construyen un recorrido por la música popular, apelando a la memoria colectiva, la identidad y las tradiciones.
Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $18.000.
Lugar: Teatro Independencia
Hora: 21:30 horas.