Presenta:

Mdz Show

|

Espectáculos

Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 21 de febrero

Un nuevo fin de semana llegó y en esta nota te compartimos diferentes propuestas para que puedas disfrutar del sábado y hacer un plan diferente.

MDZ Show

Música Para Volar se presenta en la provincia.&nbsp;

Música Para Volar se presenta en la provincia. 

Foto: gentileza / Prensa.

La provincia de Mendoza sigue creciendo a nivel cultural y la agenda está muy activa. En esta nota te mostramos los espectáculos que podrás elegir y disfrutar para que pases un sábado diferente en familia o con amigos. La cartelera es muy amplia y trae grandes propuestas.

Música Para Volar

Música para Volar está integrado por José Matteucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voz, y Bruno Moreno en piano, quien además es el responsable de los arreglos para orquesta y coro.

Te Podría Interesar

Con más de 12 años de trayectoria, la banda realiza giras permanentes por Argentina y Latinoamérica con sus distintos espectáculos sinfónicos, eléctricos y de cámara, abordando repertorios diversos dentro del amplio universo estético de la cultura rock.

Música Para Volar
Música Para Volar desembarca en Mendoza.

Música Para Volar desembarca en Mendoza.

Música para Volar presenta un nuevo espectáculo que recorre obras emblemáticas de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la carrera solista de Gustavo Cerati, ofreciendo versiones únicas que resignifican clásicos del rock argentino desde una mirada contemporánea y profundamente respetuosa de su esencia.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Lugar: Casa Agostino – Barrancas, Maipú - Mendoza

Hora: 21:00 horas.

Hola. Estoy bien..!

Con la ironía del título, en este unipersonal propone reflexionar sobre cómo estamos en realidad. Nuestros pequeños mundos personales contados con ese humor cuando recordamos algo y no podemos creer lo que nos pasó.

A diferencia de sus otras producciones, Daniel Quiroga propone en este show un encuentro directo con el público, apelando a la risa, la reflexión y la complicidad, en un clima ideal para compartir entre amigos o en pareja.

Captura de pantalla 2026-02-19 170549

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:

Entrada General: $15.000

Entrada Gratuita a menores de 25 años (Los menores de 25 años deben presentar si o si DNI en la boletería del teatro)

Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Salón Principal

Hora: 21:30

Pa' qué se juntan?

Los Cumpas, Sergio "Tano" Robles y Lisandro Bertin. Un espectáculo que reúne música, humor y tradición para celebrar nuestras raíces y el encuentro sobre el escenario.

La propuesta conjuga humor y melodías tradicionales en una experiencia cercana y participativa, que pone en valor las expresiones del folclore argentino. A través de relatos, anécdotas y canciones, los artistas construyen un recorrido por la música popular, apelando a la memoria colectiva, la identidad y las tradiciones.

Pa qué se juntan
Obra imperdible.

Obra imperdible.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $18.000.

Lugar: Teatro Independencia

Hora: 21:30 horas.

Archivado en

Notas Relacionadas