Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 21 de febrero

La provincia de Mendoza sigue creciendo a nivel cultural y la agenda está muy activa. En esta nota te mostramos los espectáculos que podrás elegir y disfrutar para que pases un sábado diferente en familia o con amigos. La cartelera es muy amplia y trae grandes propuestas.

Música para Volar está integrado por José Matteucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voz, y Bruno Moreno en piano, quien además es el responsable de los arreglos para orquesta y coro.

Con más de 12 años de trayectoria, la banda realiza giras permanentes por Argentina y Latinoamérica con sus distintos espectáculos sinfónicos, eléctricos y de cámara, abordando repertorios diversos dentro del amplio universo estético de la cultura rock.

Música para Volar presenta un nuevo espectáculo que recorre obras emblemáticas de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la carrera solista de Gustavo Cerati, ofreciendo versiones únicas que resignifican clásicos del rock argentino desde una mirada contemporánea y profundamente respetuosa de su esencia.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace .

Lugar: Casa Agostino – Barrancas, Maipú - Mendoza

Hora: 21:00 horas.

Hola. Estoy bien..!

Con la ironía del título, en este unipersonal propone reflexionar sobre cómo estamos en realidad. Nuestros pequeños mundos personales contados con ese humor cuando recordamos algo y no podemos creer lo que nos pasó.

A diferencia de sus otras producciones, Daniel Quiroga propone en este show un encuentro directo con el público, apelando a la risa, la reflexión y la complicidad, en un clima ideal para compartir entre amigos o en pareja.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:

Entrada General: $15.000

Entrada Gratuita a menores de 25 años (Los menores de 25 años deben presentar si o si DNI en la boletería del teatro)

Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Salón Principal

Hora: 21:30

Pa' qué se juntan?

Los Cumpas, Sergio "Tano" Robles y Lisandro Bertin. Un espectáculo que reúne música, humor y tradición para celebrar nuestras raíces y el encuentro sobre el escenario.

La propuesta conjuga humor y melodías tradicionales en una experiencia cercana y participativa, que pone en valor las expresiones del folclore argentino. A través de relatos, anécdotas y canciones, los artistas construyen un recorrido por la música popular, apelando a la memoria colectiva, la identidad y las tradiciones.

Pa qué se juntan Obra imperdible. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $18.000.

Lugar: Teatro Independencia

Hora: 21:30 horas.