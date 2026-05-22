Los espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 23 de mayo

El fin de semana cultural en la provincia de Mendoza tiene diferentes propuestas en cartelera para que puedas salir a disfrutar de un hermoso sábado. En esta nota te vamos a compartir diversos espectáculos que van desde la música hasta obras teatrales de primer nivel.

La nueva gran apuesta mendocina que recrea a INXS con una fidelidad sonora idéntica a la original se presenta el próximo sábado 23 de mayo en Maipú. Una noche para viajar en el tiempo, bailar y vivir el comienzo de un ciclo imperdible.

La banda tributo que llega para revivir el legado de una de las agrupaciones más influyentes de la historia: INXS. Sin dudas un show imperdible y que no te vas a querer perder este fin de semana.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tiene una entrada general de $18.000 y una preventa habilitada hasta el 22 de mayo con un precio total de $15.000.

Lugar: Cine Teatro Imperial | Sala Central

Hora: 22:00

Intrépida

Inés Saylor es una joven de Oklahoma, adicta a robar y con aires de grandeza. Corren los años 30 y la gran depresión acecha al país. Inés busca su futuro y escribir su propia historia, pero eso depende de vos.

Una obra interactiva, donde el público formará parte de las decisiones que tomarán los protagonistas. No te pierdas esta aventura llena de danza, música y teatro. Y no te olvides... una pequeña decisión puede cambiar el destino para siempre.

Intrépida Un espectáculo imperdible en Mendoza. Foto: gentileza / prensa.

"Es una obra interactiva e interdisciplinaria que alberga 2 posibles desarrollos y 4 finales diferentes, lo que conlleva a los artistas y al espectador a vivir en tiempo real esta historia", comentó Anita Arrieta quien es escritora, coreógrafa e intérprete.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $20.000.

Lugar: Nave Cultural | Sala 2

Hora: 21:00

Eviterna Ritual:

Eviterna Ritual es un ciclo de experiencias íntimas. Un diálogo entre el aroma del té y la música inglesa para habitar el presente a través de los sentidos.

La Experiencia Gastronómica:

Infusiones: té y café.

Refresco: Jugo natural de estación.

Degustación: seis pasos dulces

Eviterna El evento se desarrollará a partir de las 17:00 hasta las 19:00. Foto: Entrada Web.

El Escenario Sonoro:

Recibimos a , ensamble de trayectoria internacional especializado en música antigua. A través de instrumentos réplica de originales del siglo XVIII, el quinteto presenta "Entre Cenizas y Rosas Blancas", un programa que recorre la amatoria inglesa desde la soledad hacia la luminosidad del encuentro.

Las Entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $25.000.

Lugar: Eviterna Espacio & Experiencias | Salón Principal

Hora: 17:00