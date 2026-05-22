Mauricio Macri llegó a Mendoza: cómo será la agenda de actividades

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, llegó a Mendoza este viernes, en una jornada que estará cargada políticamente para el Pro, y donde hay expectativas e incertidumbre de cómo jugará el fundador del partido amarillo en las elecciones del 2027.

Lo cierto es que Macri llegó a Mendoza pasadas las 13 y fue recibido por Gabriel Pradines, actual presidente del Pro Mendoza y que buscará revalidar su puesto este año.

En términos de la agenda de Mauricio Macri en Mendoza, el dirigente político almorzará con algunos de los dirigentes regionales que también viajaron a la provincia, de provincias como San Juan, San Luis y La Rioja.

Luego, visitará la municipalidad de Luján de Cuyo y tendrá un encuentro con el único intendente que tiene el PRO en la provincia, Esteban Allasino. Luján ha sido uno de los "bastiones" del PRO, sobre todo en la proyección provincial del espacio.

La actividad fuerte será a partir de las 18, en el hotel Hilton, donde se espera una acto con varios oradores en la previa, y el final a cargo de Macri.

Una vez que finalice el acto, está prevista una conferencia de prensa por parte de los principales dirigentes.

Ya para la tarde/noche de este viernes, desde Casa de Gobierno indicaron que está previsto un encuentro entre el gobernador Alfredo Cornejo y Mauricio Macri.

En primer lugar se reunirán en un encuentro privado en la residencia oficial, pero luego cenarán juntos "con lugar a definir".

El "próximo paso" del PRO

En términos políticos, el PRO comenzó a distanciarse de a poco con la actual gestión de Javier Milei, tanto en algunas acciones y declaraciones llevadas a cabo por el presidente, más el "factor Adorni", donde hay fuertes cuestionamientos a la imagen del Jefe de Gabinete, quien está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

En este contexto, el PRO lanzó el "manifiesto próximo paso", donde aseguran que "no se trata de un partido político o un dirigente, por mejor que sea", sino que hace referencia a "la gente" que "pagó el costo del cambio y todavía espera". Esta frase sin dudas va directo al corazón de La Libertad Avanza, en vísperas de lo que podría ser el 2027 y una eventual disputa por el voto "antikirchnerista".

En los lineamientos del espacio macrista, hacen referencia a que el PRO ha estado "siempre del lado del cambio, sin especular y sin mirar desde afuera", pero volvieron a apuntar contra LLA, al sostener que si bien "algunas cosas empezaron a cambiar, empezar no es llegar, y eso también se siente porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore".

"Y eso duele, desgasta. Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más", expresaron desde el PRO, con referencias a un Gobierno que supuestamente "no escucha" a sus socios del Pro, y también volviendo al ejemplo de posibles hechos de corrupción.

También hicieron referencia a la interna libertaria: "Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

"A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", plantearon.