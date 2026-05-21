Mauricio Macri rompió el silencio y habló a fondo sobre su nueva relación amorosa: "Estamos..."

Mauricio Macri fue el soltero más codiciado desde que se separó de Juliana Awada tras años de matrimonio. El expresidente se encuentra disfrutando de su nueva relación amorosa con Dolores Teuly, quien logró conquistar su corazón a cuatro meses de separarse.

Las pruebas contundentes las dieron a conocer en LAM, donde compartieron la imagen del exmandatario junto a su nueva pareja recorriendo París. En medio de todo esto, Macri rompió el silencio y habló con los periodistas sobre su nueva etapa amorosa.

Mauricio fue a acompañar a sus hijas a ver una obra de teatro y a la salida no tuvo problemas en dialogar con el cronista del programa de Florencia de la V, quien le preguntó sobre su presente amoroso: "Siempre el amor es bueno, ¿no?" .

Mauricio Macri rompió el silencio y habló a fondo sobre su nueva relación amorosa: "Con Dolores como..."

Cuando le consultaron sobre Dolores Teuly, Macri fue contundente: "Estamos bien, estamos conociéndonos". La pregunta política estuvo presente, ya que uno de los periodistas le expresó si "comería milanesas con Javier Milei o con Román", a lo que él evitó contestar y dejó en claro que "con Dolores como milanesas".

Captura de pantalla 2026-05-21 185241 Mauricio Macri confirmó su nueva relación. Foto: captura de video / El Trece.

Los detalles de la relación de Mauricio Macri y Dolores Teuly

Dolores Teuly tiene 46 años y mantiene un perfil muy reservado y alejado de la exposición mediática. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a despertar interés por su historia personal y profesional debido a estas versiones que la vinculan sentimentalmente con el dirigente del PRO.

En cuanto a su trayectoria laboral, trabajó en la Dirección General de Eventos de Presidencia desde agosto de 2015, en el inicio de la gestión de Macri al frente del Gobierno nacional. Actualmente se encuentra enfocada en un emprendimiento relacionado con la venta de alfombras.

Dolores Teuly Dolores Teuly, la nueva pareja de Mauricio Macri.

Mauricio Macri viajó a Europa con ella, precisamente a Francia y fue allí donde decidieron blanquear la relación. En LAM confirmaron que los hijos de ella ya conocen al expresidente y todo parece indicar que se encuentran totalmente enamorados y que la relación seguirá avanzando.