Imperdibles: los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 22 de mayo

El mes de mayo está transitando sus últimos días, sin embargo la agenda cultural de Mendoza se encuentra totalmente activa. En esta nota te mostramos diferentes propuestas para que puedas comenzar tu fin de semana disfrutando de espectáculos imperdibles.

Probando Gambetas es un show de humor en vivo donde Martín Dardik (Trinche) combina stand up, improvisación y charla con el público, en un formato ágil, cercano y descontracturado. Cada función es distinta y el público es parte activa de la experiencia.

Actualmente se luce en Luzu TV y, a pesar de su corta edad, Trinche tiene una larga trayectoria como comediante: empezó casi de niño y eso se nota en su naturalidad sobre el escenario.

El Trinche se presenta con su espectáculo de humor.

Con dirección de Pablo Fábregas, el espectáculo propone una experiencia fresca, interactiva y directa, ideal para cortar la semana, salir de la rutina y pasar un muy buen rato.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tiene un valor de $35.000

Lugar: Teatro Selectro | Sala Central

Hora: 21:00

Frida: viva la vida

Tras el éxito arrollador de su presentación en 2025, la actriz Laura Azcurra regresa a la provincia para encarnar nuevamente a la icónica artista mexicana en el unipersonal "Frida, ¡Viva la Vida!".

Escrita por Humberto Robles y dirigida por Julia Morgado, la obra invita a los espectadores a un viaje sensorial y emocional a través de la vida de Frida Kahlo. Ambientada en un místico Día de Muertos, Frida evoca a sus amores (Diego Rivera, Trotski, Rockefeller), sus dolores físicos y su inquebrantable pasión por la vida y el arte.

Frida Un unipersonal imperdible en Mendoza. Foto: Entrada Web.

Una obra que ha recorrido 28 países. Con más de 25.000 espectadores que ya la vieron. La interpretación de Laura Azcurra ha sido aclamada por la crítica nacional e internacional, destacando su capacidad para capturar la esencia vibrante y la vulnerabilidad de la pintora.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:

Platea Baja - Filas 01 a 15: $30.000

$30.000 Platea Baja - Filas 16 a 25: $25.000

$25.000 Platea Alta: $18.000

Lugar: Cine Teatro Plaza | Sala Central

Hora: 21:00

Concierto por la juventud

Cada año la Orquesta Sinfónica lleva a cabo el Concurso de Alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO destinado a los estudiantes avanzados del Departamento de Carreras de Música con el objetivo de brindar a los jóvenes solistas su debut profesional, que en su edición 2026 tendrá como protagonistas al oboísta Jerónimo Indovino, la soprano Rocío Asimonti y la actuación especial del Vivero Musical UNCUYO.

Se interpretarán la Obertura de la ópera “Norma” y el Concierto para oboe, de Bellini, la Obertura de la ópera “Così fan tutte” y "Come scoglio" (aria de la ópera “Così fan tutte”) de Mozart y finalmente la Sinfonía n°1 de Beethoven.

Concierto por la juventud Uno de los espectáculos del viernes 22 de mayo. Foto: Entrada Web.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen dos valores. La entrada general tiene un costo de $15.000 y para la comunidad de universidad el valor total es de $12.000.

Lugar: Nave UNCuyo | Sala Roja

Hora: 20:30

Precuela: magia por accidente

¿Puede alguien leer tu mente, hacerte reír y dejarte dudando de lo que es real? Ese es el desafío que propone el mentalista mendocino Agustín Saitta con su exitoso espectáculo “Precuela”, magia por accidente basada en hechos reales. Un show que rompe con lo tradicional

Precuela - obra Agustín Saitta, el mago del momento se presenta en el Teatro El Círculo. Foto: Entrada Web.

"Precuela" combina magia mental, humor y la participación activa del público en un espectáculo interactivo que rompe con los estereotipos clásicos de la magia. Durante más de una hora, los espectadores no sólo observan: se convierten en protagonistas de situaciones tan divertidas como inexplicables.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $30.000

Lugar: El Círculo Teatro | Sala Principal

Hora: 21:00