Con solo tres espectáculos musicales, una provincia logró movilizar a 200 mil turistas

En la antesala del verano, espectáculos de gran convocatoria realizados durante diciembre posicionaron a la provincia como uno de los destinos más elegidos.

Los grandes espectáculos musicales convirtieron a la provincia de Córdoba en uno de los polos turísticos más destacados de diciembre.

Los grandes espectáculos musicales convirtieron a la provincia de Córdoba en uno de los polos turísticos más destacados de diciembre, con un movimiento que superó los 200 mil visitantes y turistas atraídos por recitales de fuerte impacto nacional e internacional.

Entre las presentaciones de Airbag, los dos shows de Shakira y el regreso de Pity Álvarez previsto para este sábado, la provincia registró una afluencia masiva de público que fortaleció la ocupación hotelera y la actividad económica en la capital y localidades cercanas.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que este crecimiento es resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Seguimos trabajando en las puertas de la temporada de verano para poner a Córdoba en lo más alto”, señaló, y subrayó el impulso permanente del gobernador Martín Llaryora para consolidar este perfil de eventos.

Espectáculos de gran convocatoria Según estimaciones oficiales del área de estadísticas de Turismo, solo para este fin de semana se espera la presencia de unas 60 mil personas entre asistentes a los shows y acompañantes, para asistir este sábado por la noche al regreso a los escenarios del exlíder de Viejas locas, Pity Álvarez. En ese contexto, el nivel de reservas en alojamientos de distintas categorías ronda el 70%.