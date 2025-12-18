Así se despide el 2025: los espectáculos recomendados en Mendoza para terminar el año a lo grande

Mendoza cierra el 2025 seguro de haber brindado grandes espectáculos y eventos artísticos para toda la familia. Semanas repletas de música, teatro, danzas y toda muestra digna de apreciar; MDZ ofrece una última agenda cultural para que no te pierdas las mejores muestras en la provincia.

La banda femenina de rock llega con su show debut y mucha energía en la sangre. Con el reciente lanzamiento de su primer tema "No Vuelvas" y covers inspirados puramente en el rock nacional, Wannabe conquistará al público mendocino en la noche del jueves, 18 de diciembre.

Flanes cerrará el año con un recital especial donde realizará la presentación oficial de su primer disco. El concierto contará con la participación de la banda invitada Mil Variantes, quienes implementarán su sello artístico mediante un rock distintivo imposible de dejar pasar.

El Estudio de Arte Flamenco Virgen del Rocío invita a vivir una noche cargada de emoción, pasión, tradición y flamenco puro con su espectáculo de cierre de año.

Con grandes encuentros a lo largo del 2025, la banda tributo se despide con lo mejor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para cerrar el año con pogo, bebida y buena compañía, también contará con la participación de Dj Jossé.

Sábado, 20 de diciembre.

Foxy Live Bar, a las 23 h.

Entrada: $10.000. Por EntradaWeb.

Sabbra Cadabra

image Los espectáculos recomendados en Mendoza. Créditos: Instagram.

La banda mendocina se presenta con grandes clásicos de la historia de Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Además, contará con proyecciones, feriantes y mucho más para acompañar la última misa negra del año.

Sábado, 20 de diciembre.

Room Bar Cultural, a las 22 h.

Entrada: $7.000, en taquilla del lugar.

Ocaso

image Los espectáculos recomendados en Mendoza. Créditos: Entrada Web.

una puesta en escena que celebra el arte, la pasión y el encuentro entre el movimiento y la emoción. Un espectáculo donde convergen distintos elencos invitados, unidos por el lenguaje universal de la danza.

En el Teatro Independencia, a las 20.30 h.

Entrada General: $10.000. Por EntradaWeb.

Ama

image Los espectáculos recomendados en Mendoza. Créditos: Entrada Web.

A lo largo de este año, los alumnos de Designios han aprendido que cada semilla de fe y esperanza florece sólo cuando es regada por amor. Esta propuesta es la expresión de ese aprendizaje: una danza que abraza, une y transforma.