El reencuentro que nadie vio venir: Araceli González y Adrián Suar, juntos otra vez tras "una cena preciosa"

El estreno de Sottovoce, la nueva obra de teatro protagonizada por Adrián Suar en el Teatro Nacional, se convirtió en el escenario de un reencuentro que parecía imposible. Araceli González sorprendió al asistir a la función acompañada por sus hijos, Florencia Torrente y Tomás Kirzner, dejando atrás años de una separación que en su momento fue de las más comentadas en los medios.

A la salida del teatro, la actriz conversó de manera madura sobre este acercamiento y reveló que la iniciativa partió de ella misma, motivada principalmente por el bienestar del hijo que tienen en común.

"El primer pasito lo di yo. Yo lloro y avanzo, es así. Creo que es el trabajo de muchos años, no es que uno de golpe hace las cosas. Si me preguntás puntualmente por qué tomé la iniciativa, fue por mi hijo, claro. No quiero más preguntas incómodas para él en su vida" , explicó Araceli .

Según detalló la propia actriz, el vínculo comenzó a recomponerse hace aproximadamente cuatro meses. Antes de mostrarse públicamente en el teatro, los tres compartieron una reunión íntima para reconstruir los lazos como familia. "Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí Adrián nos invitó a venir a todos" , relató.

Este acercamiento se produce luego de que se confirmara que todas las diferencias económicas y judiciales derivadas de su divorcio quedaron completamente saldadas en la justicia. Al ser consultada sobre si los conflictos materiales eran cosa del pasado, González fue tajante: "Todo, todo resuelto. Eso quedó atrás, es otra vida".

Respeto mutuo y pasos firmes

araceli gonzalez e hijos Araceli González junto a sus hijos. X @somoschisme

Una de las ausencias comentadas de la noche fue la de Fabián Mazzei, actual esposo de Araceli, quien en el pasado había sido muy crítico con el productor. La actriz aclaró que su ausencia fue una decisión consensuada y basada en la prudencia: "Estaba invitado, pero consideramos que hoy era así. Es una cuestión de respeto y de enlace, vamos de a poco", comentó con humor.

Con una actitud abierta hacia el futuro, la actriz también mencionó que se encontraba en la misma fila del teatro dispuesta a conocer a Margarita, la hija menor de Suar. "Hay que evolucionar. Estamos muy felices, es un momento hermoso", concluyó, decretando de manera definitiva el fin de una de las disputas más largas del ambiente artístico.