Annie, la famosa comedia musical que te deslumbra y emociona

Annie es una obra norteamericana de Thomas Meehan, música de Charles Strouse y letras de Martin Charnin, basada en las viñetas cómicas Little Orphan Annie, de Harold Gray, que, llevada al teatro, es un éxito constante en Broadway, Estados Unidos. En el teatro homónimo de la calle Corrientes sucede el mismo impacto. Con figuras como Emma García Torrecilla, Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo -además de un gran elenco infantil y adulto-, el espectáculo deslumbra por su capacidad coreográfica y puesta en escena.

Annie, la obra que te hace emocionar en calle Corrientes Annie, obra musical Annie, es un espectáculo con una producción internacional. Camilo Khoury.

La historia de la huérfanita más famosa del mundo ya es conocida por todos, pero nunca pierde vigencia y sigue dejando ese hermoso mensaje sobre el amor, la familia y la esperanza. Allí está la protagonista de la historia, Annie, protagonizada por Torrecilla, un talento de baile y canto descomunal para su edad. Manejo de los tiempos y una transmisión de las emociones que deja perplejo a quien la ve arriba de las tablas.

Otro de los puntos sobresalientes es Lizy Tagliani, quien ocupa el rol de la malvada Miss Hannigan, divertida e histriónica, nacida para realizar este papel. Excelente. Miguel Ángel Rodríguez, como Oliver Warbucks, logra transmitir ese amor paternal con una medida justa de rigidez.

Para destacar, Julieta Nair Calvo es Grace Farrell: elegante, con una voz impresionante, una capacidad como bailarina impactante; emoción y contención, digna figura para hacer referencia de lo que se busca en una actriz cuando se espera que protagonice una comedia musical. El elenco adulto suma nombres fuertes del género como Ivanna Rossi, Gustavo Monje, Leandro Bassano, Joaquín Catarineu y Mica Romano, entre otros, todos con interpretaciones de excelencia.