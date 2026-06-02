Tensión total en el polo por la drástica decisión unánime contra Pampita: "Grasa e infumable"

Mientras disfruta de su reconciliación con Martín Pepa , Pampita volvió a convertirse en tema de conversación por una inesperada controversia relacionada con el exclusivo ambiente del polo. En las últimas horas trascendió una versión que señala que la modelo habría sido apartada de "Las Palenqueras", un grupo de WhatsApp integrado por las parejas de reconocidos polistas.

La información salió a la luz este lunes en LAM , donde Pepe Ochoa sorprendió al asegurar que la conductora habría sido eliminada del chat por decisión de sus integrantes.

Pepe Ochoa Contó Los Detalles De La Expulsión De Pampita Del Chat Del Polo

"La sacaron por unanimidad. A la famosa que sacaron por grasa e infumable es Pampita ", lanzó el panelista al aire.

Tras conocer el dato, Ochoa contó que se comunicó con personas vinculadas a ese círculo y obtuvo un testimonio que reflejaría el supuesto rechazo que existiría hacia la modelo dentro de ese ámbito.

Pampita - Portada La modelo y Martín Pepa se reconciliaron. Foto: RS Fotos.

"Me llegó la información y hablé con la mujer de uno de estos jugadores que estaba dentro del chat. Me dijo: 'A ella en el mundo del polo no la quiere nadie. Pampita da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo'", relató el panelista.

Por el momento, Pampita eligió no referirse públicamente a estas declaraciones ni a la versión que la ubica fuera del grupo de WhatsApp.