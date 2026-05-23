Los espectáculos imperdibles en Mendoza para este domingo 24 de mayo

El mes está transitando sus últimos días, sin embargo la agenda cultural de Mendoza se encuentra en tota actividad y en esta nota te vamos a mostrar algunas de las propuestas que tenemos para que puedas organizar tu domingo. Desde obras de teatro hasta espectáculos musicales de primer nivel.

Bernardo Monk regresa al festival jazzero de Godoy Cruz para presentar “Cosmofónico”, su nuevo disco. La cartelera también incluye a Lady Bren & Company y Gente del Sur. La llegada del artista será uno de los puntos destacados de esta nueva entrega de San Vicente Jazz, que presenta una grilla tan variada como interesante.

Monk cuenta con numerosas nominaciones a los premios Latin Grammy y Gardel y, en esta oportunidad, trae su octavo registro de estudio, que dialoga entre el tango y el jazz. El propio artista lo definió como un “registro fundacional” dentro de su carrera y que, además, establece una “radiografía musical personal de Buenos Aires”.

El encuentro ofrece tres noches de música en vivo, mesa de vinos y gastronomía, del 22 al 24 de mayo a las 21:30. Las entradas online están a la vente en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000 (incluye una copa de vino).

Lugar: Centro Patrimonial Y Artístico Cristoforo Colombo | Sala Central, Godoy Cruz.

Hora: 21:30

Selva Blanca

Selva Blanca presenta “Arena”, su nuevo single ya disponible en plataformas digitales, y confirma su próxima presentacion en vivo: el domingo 24 de mayo en Willys Bar junto a Doze.

Su primer álbum fue reconocido como Mejor Disco Debut en los Premios Casi Casi Awards, consolidando su proyección a nivel nacional como una de las propuestas más sólidas de la nueva generación alternativa.

Selva Blanca Selva Blanca presenta su nuevo single. Foto: gentileza / Prensa.

“Arena” aborda el cierre de un vínculo desde un lugar directo y sensible. A través de una letra que interpela a alguien ausente, el tema recorre la desilusión, el desgaste y la aceptación de que no habrá respuesta. La imagen del reloj de arena funciona como eje conceptual, simbolizando el paso del tiempo y la certeza que se impone con cada instante.

Precio de entradas:

Primera preventa $6000 - Segunda preventa $8000

Taquilla: $10000

Alias: SelvaBlanca.Lemon - Mandar comprobante al: 2612300777

Las entradas anticipadas con descuento pueden conseguirse contactando a las bandas a través de sus redes sociales haciendo clic en este enlace.

Lugar: Willys Bar

Hora: 21:30

Todo Pasa

TODO PASA Tributo a Los Piojos en 23 RIOS CRAFT BEER. Todos los éxitos y la potencia de la emblemática banda de Ciro en una noche bien Piojosa.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace. Hay una preventa activa con un valor de $15.000 y la entrada en puerta tiene un valor de $18.000.

Tributo a Los Piojos Espectáculo imperdible. Foto: Entrada Web.

Lugar: 23 RIOS CRAFT BEER

Hora: 22:00

Azul Saturno

Cuatro jóvenes dialogan sobre la angustia, el dolor, los traumas y el suicidio siendo honestamente desarmantes en su discurso de emociones asfixiantes.

Es una propuesta de teatro de oralidad, Azul Saturno es la autodestructiva voz interna en una dramaturgia que escapa de reflexiones positivas e intenciones vitales. Con textualidad impactante y melancólica sus imágenes funcionan como escape a lo insoportable de lo que se escucha.

Azul Saturno "Azul Saturno" en el teatro El Taller. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000. También existe la posibilidad de obtener dos entradas por $24.000 (Código: PROMOX2).

Lugar: Teatro El Taller | Sala Central

Hora: 20:00