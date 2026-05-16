Fin de semana en Mendoza: los espectáculos que no te podés perder este domingo 17 de mayo
La escena local ofrece un cierre de fin de semana con propuestas y espectáculos para todos los gustos. Toda la información, horarios y entradas, en esta nota.
El circuito cultural mendocino no frena y este domingo 17 de mayo la cartelera se llena de opciones para cortar con la rutina. Con apuestas que van desde la música, el arte independiente, hasta actividades al aire libre, la provincia reafirma su altísimo nivel de producción local. A continuación, los espectáculos y propuestas.
Música: La Buena Moza
La reconocida murga estilo uruguayo sigue festejando su cuarto de siglo a lo grande. Siendo uno de los estandartes de la cultura independiente local, el grupo vuelve a subirse a las tablas para repasar su trayectoria con un espectáculo súper especial. Una propuesta ideal para reír, reflexionar y, sobre todo, bancar a los artistas mendocinos que sostienen la escena autogestiva.
Hora: 20:00.
Ubicación: Espacio Cultural Julio Le Parc.
Entradas: Disponibles a través de EntradaWeb. Entrada general: $20.000.
Danza: Deseo Sex
La cartelera teatral suma un nuevo y potente estreno con esta obra de danza-teatro que aterriza en Mendoza. Se trata de una propuesta sensorial que aborda el deseo desde un lugar humano, real y sin filtros. La pieza invita a correrse del típico rol pasivo del espectador para adentrarse en un territorio más íntimo, construyendo un lenguaje propio a través del cuerpo y el movimiento.
Hora: 21:30.
Ubicación: Teatro Sportsman.
Aclaración: Espectáculo exclusivo para mayores de 18 años.
Entradas: Disponibles en EntradaWeb. Entrada General: $35.000.
Mendoza Hat Walk
Nuestra provincia vuelve a decir presente en el World Hat Walk 2026, el evento global que se realiza en simultáneo en más de 100 ciudades del mundo (desde Londres hasta Buenos Aires). La consigna es simple, lúdica y colectiva: salir a caminar por la ciudad llevando un sombrero como símbolo de identidad, poniendo además el foco en la concientización sobre el cuidado de la piel.
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Hora: 11:00 .
Punto de partida: Portones del Parque General San Martín. El recorrido pasará por la Fuente de los Continentes y el Rosedal, para finalizar en el Museo Cornelio Moyano.
Inscripción gratuita: noeroldan.ar.