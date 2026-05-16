Fin de semana en Mendoza: los espectáculos que no te podés perder este domingo 17 de mayo

La escena local ofrece un cierre de fin de semana con propuestas y espectáculos para todos los gustos. Toda la información, horarios y entradas, en esta nota.

Estos son las actividades para cerrar la semana.

El circuito cultural mendocino no frena y este domingo 17 de mayo la cartelera se llena de opciones para cortar con la rutina. Con apuestas que van desde la música, el arte independiente, hasta actividades al aire libre, la provincia reafirma su altísimo nivel de producción local. A continuación, los espectáculos y propuestas.

Música: La Buena Moza espectaculos 1 Los espectáculos para este fin de semana. Entrada Web

La reconocida murga estilo uruguayo sigue festejando su cuarto de siglo a lo grande. Siendo uno de los estandartes de la cultura independiente local, el grupo vuelve a subirse a las tablas para repasar su trayectoria con un espectáculo súper especial. Una propuesta ideal para reír, reflexionar y, sobre todo, bancar a los artistas mendocinos que sostienen la escena autogestiva.

Hora: 20:00.

Ubicación: Espacio Cultural Julio Le Parc.

Entradas: Disponibles a través de EntradaWeb. Entrada general: $20.000. Danza: Deseo Sex espectaculos 2 Los espectáculos para este fin de semana. Entrada Web

La cartelera teatral suma un nuevo y potente estreno con esta obra de danza-teatro que aterriza en Mendoza. Se trata de una propuesta sensorial que aborda el deseo desde un lugar humano, real y sin filtros. La pieza invita a correrse del típico rol pasivo del espectador para adentrarse en un territorio más íntimo, construyendo un lenguaje propio a través del cuerpo y el movimiento.