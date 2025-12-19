Se filtraron las primeras imágenes de Pity Álvarez en el estadio Kempes previo a su show

Este sábado, el estadio Kempes de la ciudad de Córdoba será escenario del regreso de Pity Álvarez a los escenarios. El músico volverá a presentarse en vivo con un permiso especial del poder judicial tras ser acusado por homicidio. El esperado regreso del exlíder de Viejas Locas estará acompañado por un megaoperativo de seguridad dispuesto por las autoridades.

La apertura de puertas fue programada para las 18 horas, mientras que el show comenzará puntual a las 21. Desde temprano, los fanáticos podrán acercarse al estadio, aunque deberán atravesar controles estrictos en cada uno de los accesos habilitados.

Para ordenar el ingreso y evitar demoras, la organización definió cuatro portones diferenciados según la ubicación de las entradas. El Portón 1 estará destinado a Artime y Campo; el Portón Madonna, exclusivamente a Campo; el Portón 2 a Ardiles; y el Portón 4 a Gasparini.

Desde la producción recordaron que será obligatorio presentar el DNI físico junto con el código QR correspondiente a la entrada validada. Sin esa documentación, no se permitirá el acceso al estadio.

Además, se informó que estará terminantemente prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, pirotecnia, objetos contundentes o elementos cortopunzantes. El despliegue policial será importante y habrá presencia de efectivos en todos los puntos de control para garantizar una noche segura en el Kempes.

El regreso de Pity Álvarez

El show de Pity Álvarez es impulsado por el productor José Palazzo, organizador del mítico Cosquín Rock. Este viernes, Palazzo informó con un breve posteo; “Cristian está en la Docta”, para referirse a que el músico inculpado por el homicidio en el año 2018, ya había arribado a la provincia de Córdoba.

Poco después se difundieron imágenes de su recorrido por el escenario del estadio Mario Kempes, donde este sábado se produce su regreso a los escenarios.

Video: las primeras imágenes de Pity Álvarez en el estadio Kempes previo a su show Video: las primeras imágenes de Pity Álvarez en el estadio Kempes previo a su show

Cabe recordar que el juicio contra Pity se encuentra suspendido ya que la Justicia consideró que no está apto para ser juzgado.

El propio Palazzo, con su banda “Los mentidores”, auspiciará de telonero del show del exlíder de Viejas Locas.