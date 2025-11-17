Cuándo y por dónde se consiguen las entradas para el show de Pity Álvarez en Córdoba

El artista confirmó en las últimas horas su recital en el Estadio Mario Alberto Kempes a fines de diciembre.

Pity Álvarez se presentará en Córdoba en diciembre de este año.

Tras meses de incertidumbre, cambios de planes y rumores cruzados, el pasado domingo 16 de noviembre, Pity Álvarez confirmó que se presentará en Córdoba antes de que finalice el 2025. Fue por medio de un video en Instagram (@Pityalvarezok) donde el músico dio la gran noticia.

El artista dará un show en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo sábado 20 de diciembre.

Este fue el video que publicó Pity Álvarez para anunciar su show en Córdoba Pity ÁLvarez Anunció Que Su Regreso Será En Córdoba Además, el cantante aprovechó el anuncio para lanzar una advertencia a su público: en las últimas semanas empezaron a aparecer supuestas entradas anticipadas vinculadas al show que nunca llegó a realizarse en Vélez. Según explicó, se trata de ofertas engañosas que nada tienen que ver con su equipo, por lo que pidió extremar la cautela y no comprar nada por fuera de los canales oficiales.

Este lunes, En Vivo Producciones informó los detalles sobre la venta de entradas para el show de Pity Álvarez. Los tickets estarán disponibles este martes 18 desde las 12, únicamente a través de Enigmatickets, el único sitio oficial habilitado para la compra.

Pity Álvarez entradas para Córdoba Las entradas saldrán a la venta este martes a las 12 h. Instagram Envivoproducciones. Además, los clientes de la tarjeta de crédito Naranja X tendrán el beneficio de adquirir sus entradas en tres cuotas sin interés (promoción válida comprando a través de MODO).