Cuándo y por dónde se consiguen las entradas para el show de Pity Álvarez en Córdoba
El artista confirmó en las últimas horas su recital en el Estadio Mario Alberto Kempes a fines de diciembre.
Tras meses de incertidumbre, cambios de planes y rumores cruzados, el pasado domingo 16 de noviembre, Pity Álvarez confirmó que se presentará en Córdoba antes de que finalice el 2025. Fue por medio de un video en Instagram (@Pityalvarezok) donde el músico dio la gran noticia.
El artista dará un show en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo sábado 20 de diciembre.
Este fue el video que publicó Pity Álvarez para anunciar su show en Córdoba
Además, el cantante aprovechó el anuncio para lanzar una advertencia a su público: en las últimas semanas empezaron a aparecer supuestas entradas anticipadas vinculadas al show que nunca llegó a realizarse en Vélez. Según explicó, se trata de ofertas engañosas que nada tienen que ver con su equipo, por lo que pidió extremar la cautela y no comprar nada por fuera de los canales oficiales.
Este lunes, En Vivo Producciones informó los detalles sobre la venta de entradas para el show de Pity Álvarez. Los tickets estarán disponibles este martes 18 desde las 12, únicamente a través de Enigmatickets, el único sitio oficial habilitado para la compra.
Además, los clientes de la tarjeta de crédito Naranja X tendrán el beneficio de adquirir sus entradas en tres cuotas sin interés (promoción válida comprando a través de MODO).
También se dieron a conocer las condiciones de ingreso: el acceso estará restringido para menores de 3 años; todos los asistentes mayores de 3 deberán abonar entrada, y los menores de 14 solo podrán ingresar acompañados por un adulto responsable.