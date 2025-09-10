El regreso más esperado: Pity Álvarez se subió al escenario y homenajeó a Charly García

El legendario cantante Pity Álvarez ha regresado a la escena musical. Luego de anunciar su regreso, el artista se subió a un escenario en Palermo para un show sorpresa.

Cumpliendo el sueño de muchos, Pity Álvarez , una de las figuras más emblemáticas y queridas del género, ha regresado a los escenarios de forma inesperada. En un show de la banda Los instrumentales de Charly en el Bebop Club de Palermo, el cantante se unió al escenario y enloqueció a sus seguidores, que no tardaron en viralizar el video del emotivo momento en las redes sociales.

La aparición de Pity Álvarez en el Bebop Club, donde cantó un tema del álbum La hija de la lágrima de Charly García , es la prueba de que el artista está de regreso. Este show sorpresa es la antesala de lo que se espera sea un hito en su carrera, un gran concierto en la cancha de Vélez, que ya tiene fecha para el próximo 5 de diciembre.

A principios de agosto, el artista había anunciado su regreso a través de una nueva cuenta de Instagram. En un video, el cantante les dio dos noticias muy esperadas a sus seguidores: la fecha de su próximo concierto en el Estadio Vélez y el lanzamiento de un nuevo disco, que será el primero en más de una década.

Pity Alvarez vuelve a Mendoza. Foto: Telam Pity Alvarez subió nuevamente a un escenario. Foto: Telam

En ese mismo video, Pity Álvarez también le pidió a la persona que lo grababa que mostrara la palabra "vuelve" pintada con aerosol en una pared, un claro mensaje para sus fanáticos, que esperan con ansias su regreso. Una señal de que el artista está de regreso y que el próximo 5 de diciembre será una noche histórica para el rock nacional.