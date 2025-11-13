Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por exponer a sus hijas en un shopping: "No pueden caminar"
La conductora de América opinó sobre la decisión que tomó el futbolista.
Mauro Icardi vuelve a estar en el foco de la polémica luego de que la cámara del programa A la Tarde (América) lo captó junto a la China Suárez y a sus hijas en un reconocido centro comercial de Buenos Aires. El futbolista fue criticado por no llevar al colegio a las menores y Yanina Latorre fue una de las conductoras que opinó fuertemente.
La conductora de Sálvese Quien Pueda se encontraba en vivo en El Observador cuando pudo ver las imágenes que pasó el ciclo de Karina Mazzocco. En ese momento, Yanina dejó en claro que "yo dije que empezaba la novela turca, va arrancando y va calentando motores".
"No sé qué pensarán o no, yo estoy en desacuerdo. Vino Mauro Icardi después de no ver cuatro meses a sus hijas y todos estos días las chicas no fueron al colegio", expresó Latorre en el programa de radio. Luego, subrayó que al ir a un Shopping, lo único que hace el futbolista es exponer a las menores a los medios de comunicación como ocurrió.
Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por exponer a sus hijas
En otra parte, sostuvo que "si querés pasar tiempo de calidad con tus hijas, quedate en tu casa y hacele un tecito... Están con cuarenta noteros arriba, las nenas no pueden caminar. ¿Eso es pasar tiempo de calidad con Icardi?".
El paseo por el que Yanina Latorre criticó a Mauro Icardi
Uno de los pedidos que realizó Wanda Nara, según expresaron en los programas de espectáculos, es que mientras estén con el padre, las menores sigan cumpliendo con la obligación de ir a escolarizarse. Esto claramente no está ocurriendo, ya que Mauro quiere pasar el mayor tiempo con ella debido a que en los próximos días volverá a Turquía.