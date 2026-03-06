"Si fuera vos...": Yanina Latorre saltó a defender a Susana Giménez de las duras críticas de Graciela Alfano

Yanina Latorre no se quedó callada y defendió a Susana con una respuesta letal que cuestionó el carisma de Alfano.

El jueves amaneció con un clima de tensión máxima tras un posteo demoledor de Graciela Alfano. La actriz no tuvo piedad al reaccionar a las recientes imágenes de Susana Giménez en traje de baño, desatando un escándalo que escaló rápidamente a los medios y plataformas digitales.

Yanina Latorre explotó contra Alfano por criticar a Susana Giménez. Fiel a su estilo provocador, "Grace" utilizó sus redes para lanzar dardos envenenados contra la conductora, reavivando una enemistad histórica que parece no tener fin. Sin embargo, una colega de la diva de los teléfonos salió a defenderla: Yanina Latorre.

El descargo de Yanina Latorre que dejó mal parada a Graciela Alfano Graciela Alfano vs Yanina Latorre Yanina Latorre defendió a la diva desde su ciclo radial con palabras contundentes. Archivo MDZ La provocación de Alfano fue directa y sin filtros. Compartió una imagen de la diva con un comentario cargado de sarcasmo: “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”.

No conforme con eso, la actriz redobló la apuesta subiendo una foto propia en la playa, musicalizada con el tema Para las envidiosas de Angy v., y cerró su descargo con una carcajada: "¡La que puede, puede!".

susana gimenez traje La respuesta no tardó en llegar desde el éter. Yanina Latorre, en su programa radial Yanina 107.9, salió en defensa de la Susana Giménez y aniquiló a Graciela con un análisis brutal. "¿Se puede ser tan hija de pu..?", disparó la conductora, para luego añadir con firmeza: "A Graciela alfano habría que decirle que Susana por ahí no es hegemónica como ella ni tiene esa panza ni ese cu.. ¿Pero sabes qué pasa? La belleza no es un valor y para llegar a ser como Susana Giménez lo único que tenés que tener es talento y carisma, que a vos no te vino".