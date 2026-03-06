Susana Giménez impactó en traje de baño a los 82 años: mirá las fotos

A los 82 años, Susana Giménez apareció en un set de grabación en Buenos Aires con una presencia que encendió las redes sociales. Esta vez, lo hizo con un look de diva total que tuvo mucho de glamour clásico.

El material que se viralizó mostró el detrás de escena de una publicidad para un casino online legal. Fue la periodista Laura Ufbal quien compartió el video que capturó el momento exacto en que Susana llegó al rodaje, ya caracterizada y con una impronta que recordaba a las grandes estrellas del cine.

La conductora llevó un enterizo negro de breteles finitos, una pieza que funcionó como eje de todo el look. El traje de baño se destacó por un cinturón dorado entrecruzado, un detalle metálico elevó el diseño y lo acercó a una estética glam que, sin exageraciones, se vincula con el imaginario clásico de las divas del espectáculo.

En cuanto a los accesorios, Susana llevó una capelina gigante a tono con el traje de baño, a eso le sumó una túnica larga que acompañó su movimiento al caminar y unos anteojos de sol negros que terminaron de construir ese aura cinematográfica que siempre la acompañó.