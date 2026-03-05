Benjamín Vicuña sorprendió con su nuevo look: mirá qué se hizo

No te pierdas el look oscuro de Benjamín Vicuña en el desfile de Kosiuko FW2026. Todas las fotos en la nota.

En el segundo día de la BAFWEEK, el desfile de Kosiuko reunió a celebridades e influencers. En ese contexto, Benjamín Vicuña apareció junto a Anita Espasandín y se mostró con un look total black que sorprendió más por su coherencia que por su estridencia.

El actor eligió tonos oscuros, en sintonía con la atmósfera de la tarde-noche. Llevó una remera básica negra combinada con jean recto al tono. En los pies, lució unos borcegos negros gastados que lograron un espíritu relajado y ligeramente bohemio.

La campera de cuero en marrón oscuro introdujo un matiz interesante dentro del total black. La prenda destacó por sus botones en tono silver, que iluminaron la chaqueta, y por un cuello mao cuadrado con cierres alrededor.

Benjamín presentó, además, un cambio en su imagen. Se mostró con bigote y barba, lo que le dio mayor carácter al conjunto, y acompañó la impronta masculina del outfit con una presencia más madura y definida.