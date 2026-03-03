"Es persona non grata": Benjamín Vicuña protagonizó un escándalo en un restaurante y estalló la polémica

En LAM, Pepe Ochoa contó que Vicuña habría tenido un tenso episodio en un restaurante, cuando se encontraba con el elenco de la obra de teatro de la que es parte.

En medio de los preparativos para el estreno de Secreto en la Montaña, previsto para mayo de 2026, Benjamín Vicuña quedó envuelto en un inesperado escándalo que se dio a conocer en LAM.

La información fue revelada por Pepe Ochoa, quien, de manera enigmática, relató al aire un supuesto episodio ocurrido en un restaurante al que el actor habría asistido junto a integrantes del elenco y personas de su entorno. Según detalló, existía un acuerdo previo por un canje para seis comensales, pero finalmente el grupo habría sido mucho más numeroso.

Secreto en la montaña, Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe. Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, los protagonistas de la versión teatral de "Secreto en la Montaña". Gentileza Soy Prensa "Fue el famoso con su nuevo elenco. Esperaban seis, fueron catorce. Desde el restaurante le dicen que le hacían el canje por 6 y los otros 8 tenían que pagar. Él no pagó, sacó su carta de figurón, les dijo que solo iba a pagar las bebidas que tomen y ellos aceptaron. Se fueron sin pagar y es persona non grata en ese lugar", contó el panelista del ciclo.

Finalmente, el panelista de LAM reveló el nombre del protagonista: "Este famoso es Benjamín Vicuña", reveló Ochoa.

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa en LAM sobre Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña Quedó Envuelto En Una Polémica Tras Una Cena En Un Restaurante En ese momento, Pilar Smith intervino y advirtió: "Se va a enojar porque no le gusta que hablen así de él. ¿Hizo las historias o no las hizo?". "No hizo nada", respondió el panelista.