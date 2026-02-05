Ángel de Brito realizó un fuerte comentario sobre Benjamín Vicuña y el fracaso en El Trece: "Conductor sin..."

El conductor de LAM no tuvo filtros a la hora de hacer el análisis del mal momento que está pasando The Balls en El Trece.

El Trece apostó fuertemente en este 2026 y decidió que Benjamín Vicuña tome la posta de The Balls, programa de Guido Kazcka. Sin embargo, los números no están acompañando en cuanto al rating y Ángel de Brito realizó un duro análisis.

El conductor de LAM y figura consagrada de canal América decidió opinar y lo hizo fiel a su estilo, picante y muy duro. A través de sus redes sociales, De Brito abrió la sección "Chimentazos", donde habla de figuras de la farándula y novedades.

"¿Por qué fracasó Vicuña? Existen varias teorías. Una de ellas señala que el formato original en todo el mundo fue siempre semanal. La única excepción fue la versión que hizo Guido Kaczka en El Trece, que se emitió a diario y tampoco tuvo éxito", comenzó escribiendo.

El fuerte comentario de Ángel de Brito Captura de pantalla 2026-02-05 175752 Lapidaria opinión de Ángel de Brito. Foto: X / @AngeldebritoOk. Luego, agregó: "El primer gran error fue haber transformado en diario un formato pensado para emitirse una vez por semana. El segundo, que terminó siendo un refrito de una idea que ya se había probado sin éxito, incluso con un conductor experimentado como Guido Kaczka".