Ángel de Brito apuntó contra Karina Mazzocco tras la amenaza de muerte: "Patético"

El conductor de LAM sorprendió a todos con sus declaraciones tras el mal momento que vivió su colega de América.

Karina Mazzocco pasó un momento muy complicado luego de que recibió una amenaza de muerte al teléfono de la producción del programa. De forma sorpresiva, Ángel de Brito la criticó fuertemente y causó sorpresa en todos.

En el mensaje que llegó al número del programa, el hombre fue directo: "Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó". También compartió una imagen donde se lo puede ver armado con dos pistolas.

Ángel se refirió a esto en su programa de streaming que sale al aire en Bondi Live: "Lo de Mazzocco me pareció patético que haga todo ese show. Era por el bol... de Alex Caniggia, una pavada".

"No deja de ser una amenaza porque lo recibió, pero no me gustó el show, qué querés que te diga", comentó. Mariana Brey también decidió opinar y dejó en claro que "no quedó claro qué pasó y por qué lo hicieron".