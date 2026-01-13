"Esto es violencia": María Fernanda Callejón se cansó de Ángel de Brito y lo denunció en vivo
Entre lágrimas y enojo, la actriz denunció que el periodista intenta instalar que ella es una "mala compañera" y una "fracasada".
En una intervención cargada de tensión en La Mañana con Moria, María Fernanda Callejón decidió romper el silencio y enfrentar públicamente a Ángel de Brito. El conflicto estalló luego de que el conductor de LAM afirmara que a la actriz "no la quiere nadie en América", frase que desató una furia contenida por años y terminó con acusaciones de una gravedad inusitada en pleno vivo.
Callejón denunció a De Brito por violencia y recordó sus inicios
Visiblemente afectada por las descalificaciones sobre su carrera y su edad, Callejón no dudó en tildar la actitud del periodista como discriminatoria. “Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo ni un mango. Me decís gagá, te metés con mi edad y con mi persona. Y eso es misoginia”, sentenció la actriz.
Para María Fernanda, el hostigamiento mediático cruzó una línea personal infranqueable: “Más que misoginia, esto ya es violencia. ¿Quién sos vos para desvalorizarme y decir que no valgo un peso?”.
Con indignación, María Fernanda Callejón recordó la época en que De Brito buscaba un lugar en el medio: “Yo te conocí cuando no eras nadie. Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños, te defendí en momentos difíciles y después me llamabas como ‘Angelita’”.
Según su relato, el conductor habría intentado incluso censurarla a través de terceras personas: “Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mí nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre”, advirtió.
“Te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida. Eso no se hace”, lanzó, sugiriendo que hubo una intencionalidad de dañarla en medio de su crisis familiar.
Para cerrar su explosivo monólogo en el programa de la "One", Callejón exigió un cese a las hostilidades con un mensaje directo al mentón del periodista. “Angelito, cortala conmigo. Yo no te hice nada. Yo hablo porque tengo voz propia y nadie me baja línea”, concluyó.