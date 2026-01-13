BTS en Argentina 2026: fechas confirmadas para el show más esperado del K-pop
Tras años de espera, BTS local cumplirá el sueño de ver a sus ídolos en vivo en octubre del año próximo.
El universo del K-pop en Argentina acaba de recibir el impacto más esperado de la última década. Este martes, la empresa BigHit Music paralizó las redes sociales al confirmar oficialmente que el BTS World Tour desembarcará en Buenos Aires.
Con dos conciertos programados para el 23 y 24 de octubre de 2026, el septeto más famoso del mundo hará historia al incluir por primera vez a nuestro país en su mapa global de presentaciones. Este anuncio marca el regreso triunfal de la banda tras completar su servicio militar y sus exitosos proyectos solistas.
Todos los detalles de la llegada de BTS al Monumental en 2026
Aunque el lugar oficial todavía no fue revelado, los rumores en la industria del streaming y la música apuntan directamente al Estadio River Plate. Según puede leerse en las redes sociales, la productora a cargo sería DF Entertainment por lo que se especula con que el "Monumental" es el único escenario capaz de albergar la magnitud de este espectáculo.
Una de las grandes novedades de esta gira es que contará con una configuración de 360 grados, lo que permitirá una visualización privilegiada desde cualquier ángulo de la tribuna.
Además de las noches porteñas, el itinerario difundido por BigHit incluye escalas en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo. Este despliegue regional forma parte de una ambiciosa odisea musical que se extenderá por Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía entre 2026 y 2027.
El fenómeno no solo es musical, sino que sacudió la agenda mediática local, posicionándose rápidamente como el tema más comentado en las plataformas digitales. Tras un largo período de ausencia como grupo debido al cumplimiento de sus obligaciones cívicas en Corea del Sur, la banda llega en su mejor momento de madurez artística.