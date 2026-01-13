BTS en Argentina 2026: fechas confirmadas para el show más esperado del K-pop

Tras años de espera, BTS local cumplirá el sueño de ver a sus ídolos en vivo en octubre del año próximo.

Toda la info sobre el show de BTS en Argentina. / WEB

El universo del K-pop en Argentina acaba de recibir el impacto más esperado de la última década. Este martes, la empresa BigHit Music paralizó las redes sociales al confirmar oficialmente que el BTS World Tour desembarcará en Buenos Aires.

bts-world-tour-las-fechas-confirmadas-incluyen-buenos-aires El mes elegido por BTS para visitar Argentina es octubre. WEB Con dos conciertos programados para el 23 y 24 de octubre de 2026, el septeto más famoso del mundo hará historia al incluir por primera vez a nuestro país en su mapa global de presentaciones. Este anuncio marca el regreso triunfal de la banda tras completar su servicio militar y sus exitosos proyectos solistas.

Todos los detalles de la llegada de BTS al Monumental en 2026 Aunque el lugar oficial todavía no fue revelado, los rumores en la industria del streaming y la música apuntan directamente al Estadio River Plate. Según puede leerse en las redes sociales, la productora a cargo sería DF Entertainment por lo que se especula con que el "Monumental" es el único escenario capaz de albergar la magnitud de este espectáculo.

bts (1) BTS confirmó oficialmente su visita a la Argentina con dos funciones para octubre de 2026. WEB Una de las grandes novedades de esta gira es que contará con una configuración de 360 grados, lo que permitirá una visualización privilegiada desde cualquier ángulo de la tribuna.

bts-world-tour-escenario-360 El escenario de 360 grados permitirá una experiencia inmersiva para los miles de fans que asistan al show. WEB Además de las noches porteñas, el itinerario difundido por BigHit incluye escalas en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo. Este despliegue regional forma parte de una ambiciosa odisea musical que se extenderá por Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía entre 2026 y 2027.