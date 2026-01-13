¿Griselda Siciliani engaña a Luciano Castro?: aseguran que la actriz se vengó tras la infidelidad

Tras la confesión de infidelidad del actor, una especialista en números vaticinó la reaparición de un ex en la vida de Griselda Sicilani.

Pitty la numeróloga dio a conocer un detalle sobre los engaños de la pareja. / Archivo MDZ

El huracán mediático que rodea a Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó este martes un capítulo místico que podría cambiar el destino de la pareja. Apenas unos días después de que el actor admitiera su deslealtad durante su estadía en España, el vínculo quedó en la cuerda floja.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Tras admitir su infidelidad, Luciano Castro enfrenta un febrero clave que definirá su futuro con Siciliani. Captura de pantalla Instagram Castrolucianook. En este contexto de máxima tensión, Pitty La Numeróloga visitó el piso de La Mañana con Moria y lanzó predicciones que dejaron a todos mudos: el amor atraviesa una pausa forzada y el horizonte de la protagonista de Envidiosa aparece con nuevos protagonistas.

Aseguran un "tercero en discordia" en la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani Según el análisis de la especialista, el mes de febrero será el punto de quiebre absoluto para los actores. Pitty detalló que LucianoCastro transita un período de aprendizaje sobre la convivencia, mientras que la actriz se encuentra en una etapa de introspección profunda.

Aseguran que Griselda Sicialini tiene un nuevo amor. A pesar de que definió la relación como “una pasión juntos”, advirtió que para sobrevivir “en esta nueva era se tienen que vincular desde otro lado”. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando anunció que Griselda no tardará en recibir una propuesta tentadora de su pasado.

Griselda Siciliani en Otro día perdido Griselda Siciliani atraviesa un año de introspección mientras un viejo amor acecha para reconquistarla. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La numeróloga fue categórica al asegurar que un antiguo amor de Siciliani está por reaparecer en escena para disputarle el terreno a Castro. Se trataría de un hombre conocido y con historia previa: “¡A Griselda le viene un nuevo candidato! (...) medianamente joven, a lo mejor más joven que Luciano, que la va a estar rondando”.