El burlesco posteo de Sabrina Rojas que podría enfurecer a Luciano Castro

La conductora sorprendió a todos en las redes sociales en medio del escándalo que rodea a su expareja.

Sabrina lanzó una fuerte indirecta. 

Fotos: captura de video YouTube / Bondi Live

Luciano Castro se encuentra en estos momentos en medio de una gran tormenta mediática luego de los explosivos audios que salieron a la luz y que confirman la infidelidad a Griselda Siciliani. En medio de esto, Sabrina Rojas compartió un letal posteo en tono de burla.

El actor decidió hablar nuevamente y lo hizo en Puro Show (El Trece): "Mi angustia es haber desilusionado a la persona que más amé en mi vida, que más amo en mi vida. A ella le dolió, le molestó más que le dolió".

Sabrina Rojas, cuando todo esto salió a la luz, compartió historias de Instagram explosivas con fuertes frases: "Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme". En su regreso a Bondi Live, la conductora siguió disparando dardos y se volvió viral.

Captura de pantalla 2026-01-12 175117
La publicación picante de Sabrina Rojas.

En un posteo ella compartió una selfie donde se la puede ver en el estudio del streaming y la frase: "Currando", una de las tantas que usó justamente Luciano Castro en los audios que le envió a la joven que conoció en España y que es la famosa tercera en discordia.

Días atrás había cuestionado la actitud de Luciano y el acento español: "Messi vivió en España toda su vida y te habla en argento". Estas pequeñas indirectas dejan en claro que la relación entre ellos tras la separación no está para nada bien.

