Tensión en Mar del Plata: Alfredo Casero suspendió funciones y crece la incertidumbre por Cha Cha Cha

La temporada teatral de Mar del Plata sumó un nuevo foco de conflicto tras la sorpresiva suspensión de dos funciones de Cha Cha Cha , el espectáculo encabezado por Alfredo Casero . La decisión, tomada a último momento, generó desconcierto entre el público y encendió alarmas sobre la continuidad de la obra en la cartelera de La Feliz.

La situación salió a la luz en Puro Show, donde el movilero Nacho aportó detalles desde la ciudad balnearia y reveló el clima de fuerte tensión que se vive detrás de escena. Según explicó, el enojo del actor con la producción se habría intensificado en los últimos días, afectando de manera directa el normal desarrollo de las funciones.

"Me había llegado que en la semana (Casero) ya había plantado a dos móviles televisivos y ahí empezó la tensión entre la producción y Alfredo", planteó el cronista desde Mar del Plata .

En el estudio, Pampito sumó un dato clave que encendió aún más las versiones sobre el conflicto: "El sábado a la noche un señor a las 22.40 horas me dice desde las redes que era marplatense y quería saber por qué suspendieron la función de Cha Cha Cha después de hacer sentar al público en la platea y aludir cuestiones técnicas. ¿Hubo problema técnico?".

Lejos de confirmar una falla técnica, Nacho avanzó con una explicación mucho más compleja y ligada a un episodio ocurrido días antes. "A nosotros con esa no. La verdad es la siguiente: hay mucha tensión entre la producción y Alfredo Casero por una situación vivida en la semana donde Alfredo se encontraba en la playa tomando sol con su perrito y él le habría mandado un mensaje a su productor para que lo vaya a buscar para ir a descansar al hotel".

El conflicto habría escalado a partir de un desacuerdo logístico que terminó por quebrar la relación. "El productor se encontraba sin su auto en ese momento y le propuso ir a buscar la camioneta del actor y pasarlo a buscar. A lo que el actor le dice que su camioneta no, 'te dije pasame a buscar con tu auto'. Ante esto, el actor agarró a su perrito, volvió al hotel y se volvió a su casa en Buenos Aires", continuó el cronista.

Según detallaron en el programa, el malestar venía acumulándose desde hacía varios días. "Las cosas ya venían tensas en la semana. Alacrán si asistió sábado y domingo a la función aunque no se hizo", agregó Nacho, dejando en evidencia el desconcierto incluso entre los propios integrantes del elenco.

La preocupación crece puertas adentro, no solo por la continuidad del espectáculo sino también por el impacto económico. "Hay mucha preocupación y enojo porque sus colegas incluso no saben si van a cobrar", señalaron en Puro Show, mientras reina la incertidumbre sobre si el conflicto entre Casero y la producción podrá destrabarse o si Cha Cha Cha quedará definitivamente fuera de la temporada marplatense.