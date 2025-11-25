Alfredo Casero aniquiló a Dady Brieva y Eduardo Feinmann salió a apoyarlo: "Que se la aguante"

Casero no se guardó nada y apuntó directo contra Dady Brieva con un mensaje contundente. Feinmann no dudó en salir a respaldarlo.

Dady Brieva es una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino y, a lo largo de su carrera, no ha quedado ajeno a debates públicos vinculados a sus opiniones políticas. En diversas entrevistas, el actor ha dejado en claro que no participa en la política, pero que si habla sobre ello y no tiene ningún problema en hacerlo.

Después de la entrevista que Dante Gebel le hizo la semana pasada, en las últimas horas la cuenta de X @indignadoxd reposteó un fragmento de una nota que le realizaron al actor a principios de septiembre.

Este fue el video que compartió la cuenta de X @indignadoxd Dady Brieva Hablando Sobre Política En Carnaval Stream Lo que dijo sobre Dady Brieva "Dady Brieva sigue llorando porque no lo van a ver más al teatro por kuka: 'Yo nunca me metí en política', dice el mentiroso. El mismo Dady Brieva que trabajó en el canal de Cristina. El mismo que quería que nos vaya mal a todos los argentinos por haber votado a Macri, el que quería pasarnos por un tanque encima", escribieron desde la página al compartir el video.

En ese fragmento, Brieva recuerda un episodio en el que una mujer, al verlo, le comentó a su hijo: "Éste hacía reír. Después se metió en la política". El actor contó que le aclaró al joven que no ingresó a la política y que quien sí lo hizo fue un compañero suyo. También remarcó que lo único que expresó públicamente es que se considera peronista.

Alfredo Casero X El mensaje que publicó Casero contra Brieva. Captura de pantalla X @agencialavieja Más adelante, el humorista relató que con frecuencia le preguntan si haber opinado sobre política le hizo perder público en el teatro. "¿Cuándo me metí en política? No trabajé en mi vida en Radio Nacional ni en la TV Pública. Decime en qué momento me metí en política", aseguró Brieva en esa entrevista.