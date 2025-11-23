El actor fue invitado por Dante Gebel y allí contó la dura situación que tuvo que afrontar en medio de un show.

Dady Brieva reapareció en la televisión y lo hizo en El Trece de la mano de Dante Gebel. El humorista y actor fue invitado a La Divina Noche donde repasó su carrera y donde también contó el infierno que le tocó vivir arriba del escenario mientras se encontraba en un show con Midachi.

Todo ocurrió cuando Dante presentó la sección de su programa donde el invitado tiene que elegir un momento de su vida en el que realmente sintió que se encontraba en el infierno: "Como acto reflejo... El infierno, ese momento de tu vida que no te gustaría volver a vivir".

Dady Brieva decidió revelar luego de esto, el dramático momento que vivió: "Tuve en el año 88 un ataque de pánico que la pasé muy mal. A la gente que le tocan esos episodios, ahora están contenidos a través de fármacos y especialistas, antes no era tanto".

Dady Brieva se sinceró y contó el infierno que vivió arriba del escenario Dady Brieva Reveló El Infierno Que Vivió Arriba Del Escenario Y Sorprendió A Todos "Sentís que te morís, pero no te morís", expresó el humorista. Dante Gebel le consultó si recordaba cuál fue la situación que disparó el ataque de pánico, Dady se sinceró: "Por lo general se le dispara a las personas que quieren tener el control de todo".