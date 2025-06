La reacción de Dady Brieva cuando le preguntaron si se sentía cancelado por su postura política

En los primeros minutos de la entrevista, Vázquez le consultó al artista si el pensamiento político le jugó en contra en el medio artístico y Brieva se quedó unos segundos en silencio. "La verdad, no sé que contestarte", se sinceró el ex Midachi. "¿Vos qué pensás", sumó el comediante luego.

Allí, Ángeles Balbini le consultó: "¿Y en la calle cómo fue la reacción de la gente? ¿Te siguen vinculando con los Midachi o de repente te tiran algún comentario porque tomaste una postura política?".

"La calle es la calle. Hay de todo. No le doy mucha importancia, cuando me faltan el respeto, reacciono como se reacciona en la calle y termina como con las alternativas callejeras. Pero no, la verdad que no ", afirmó el comediante.