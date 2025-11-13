¿Mauro Icardi complicado? Afirman que incumplió el acuerdo judicial tras mostrarse con sus hijas

Yanina Latorre reveló una fuerte información que puede complicar al jugador tras volver a reencontrarse con las menores.

Mauro Icardi vuelve a estar en medio de la tormenta luego de que se mostró junto a la China Suárez y a sus hijas en un reconocido centro comercial de Buenos Aires. La feliz pareja fue captada por la cámara de A la Tarde y ambos decidieron no dar declaraciones ante el micrófono del programa de América.

Este episodio traería una fuerte consecuencia que tiene que ver con el incumplimiento judicial por parte de la estrella del Galatasaray. Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda una fuerte información y el exmarido de Wanda Nara podría estar complicado.

La conductora leyó en vivo el documento que complicaría al delantero argentino debido a que incumplió un acuerdo judicial: "Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción".

"Claro, como él tiene autorización para estar en provincia, debiera haber avisado al juez o a sus abogadas, o presentar un escrito, avisando esto".