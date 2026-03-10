Furia en el Galatasaray con Mauro Icardi tras el cumpleaños de la China Suárez: "Les cayó pésimo que..."

La situación de Mauro Icardi en el Galatasaray Spor Kulübü atraviesa un momento complejo. A su presente irregular dentro del equipo se sumó una nueva polémica en la previa de un partido clave por la UEFA Champions League.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró que dentro del club turco existe malestar con el delantero luego de que circularan imágenes suyas consumiendo alcohol durante el festejo de cumpleaños de su pareja, Eugenia 'China' Suárez.

"Quiero abrir el programa de hoy con una información que me llegó hoy sobre el mediodía en la Argentina que tiene que ver con un nuevo capítulo de lo que te vengo contando: la mala actualidad personal y profesional de Mauro Icardi en Turquía donde ya no es la prioridad", comenzó diciendo el periodista.

Luego, el conductor amplió el panorama y dio más detalles sobre el vínculo entre el jugador y la institución: "Está claro que las cosas entre el futbolista y el Galatasaray no están bien, de hecho no tienen pensado renovarle el contrato pero en las últimas horas sucedió un nuevo capítulo".

De acuerdo con el comunicador, la dirigencia del club no tomó bien lo ocurrido en las últimas horas, sobre todo teniendo en cuenta el compromiso deportivo que se aproxima. "A los turcos les cayó pésimo que Mauro sea filmado tomando alcohol a 24 horas del partido más importante del año. El equipo turco jugará contra el Liverpool de Inglaterra por la Champions este martes por la tarde", aseguró Etchegoyen.

Además, señaló que dentro de la institución interpretaron que el futbolista no habría priorizado su preparación para el encuentro. "Lo que me cuentan personas de adentro del club es que sienten que Maurito priorizó el cumple de la China Suárez y no priorizó al club que tiene el encuentro más importante del año en las próximas horas", contó el periodista.

Por último, Juan Etchegoyen remarcó que el enojo no está relacionado con la celebración en sí, sino con la conducta del delantero en la previa de un compromiso tan importante. "Quiero ser claro en esto: al club no le parece mal que haya celebrado el cumpleaños de su novia y futura esposa pero si le pareció mal que haya ingerido alcohol siendo un profesional del fútbol y en la previa de este partido que te estoy contando. Alguien me dijo 'sigue haciendo las cosas mal y no recapacita' esas fueron las palabras de una persona que me traslada la información", concluyó el comunicador.