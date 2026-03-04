Oscar Ruggeri opinó sobre la chance de Icardi a River y lanzó una firme sentencia sobre su vida privada

En medio de los rumores que lo vinculan con el Millonario, Oscar Ruggeri tomó postura y no dudó en marcar su preferencia.

La particular sentencia de Ruggeri ante los rumores de la posible llegada de Icardi a River.

Mientras River Plate presentó oficialmente a Eduardo Coudet como nuevo DT del plantel profesional, en los pasillos del Monumental volvió a instalarse el nombre de Mauro Icardi como posible refuerzo. Y quien se metió de lleno en el debate fue Oscar Ruggeri.

El exdefensor aseguró que el delantero del Galatasaray es el nueve ideal para el equipo y minimizó el impacto de sus conflictos personales. "Es el 9 que me encanta para River. Es goleador y además juega bien. Lo quiero en River, ese es”, afirmó el Cabezón en el programa F90 de ESPN, ante la consulta de Sebastián Vignolo.

Oscar Ruggeri pidió a Icardi en River y opinó sobre su vida privada La opinión de Ruggeri sobre la chance de Icardi a River La opinión de Ruggeri sobre la chance de Icardi a River. ESPN Cuando le plantearon si los conflictos personales del delantero podrían influir en su rendimiento, fue tajante: "¿Vos te crees que va a venir a estar...? Viene a River y se ordena todo". Así, relativizó el impacto de la vida privada del actual atacante del Galatasaray.

En cuanto a la información concreta, el periodista Gustavo Yarroch señaló que dentro del club "nadie lo quiere descartar". Además, reveló que el primer contacto se habría dado tiempo atrás, cuando el expresidente Jorge Brito y el futbolista coincidieron por cuestiones personales. Según detalló, ese vínculo no se habría cortado.