Oscar Ruggeri le pidió a Edinson Cavani que se retire y explicó por qué cree que no lo hace

El soporífero empate sin goles de Boca ante Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura dejó secuelas, especialmente para Edinson Cavani, que volvió a ser titular tras varios meses y se fue silbado cuando salió a los 34' del complemento. En ese contexto, Oscar Ruggeri fue muy duro con el presente del delantero y hasta sugirió que debería retirarse.

Durante su participación en el programa F90, el exdefensor lamentó el trato que recibe el uruguayo: “Es un pecado que este crack sea insultado de esa manera con la carrera inmensa que tiene”. Luego fue más allá y lanzó una frase contundente: “Tiene que dejar de jugar”.

El fuerte pedido de Ruggeri a Cavani tras los silbidos en Boca-Racing Oscar Ruggeri lamentó el presente de Edinson Cavani Oscar Ruggeri lamentó el presente de Edinson Cavani ESPN Ruggeri aseguró que le genera angustia verlo en este momento de su carrera. “No lo conozco, nos vimos dos o tres veces, pero me dolía a mí verlo”, reconoció, marcando la distancia entre el rendimiento actual del delantero y la jerarquía que supo mostrar durante años en Europa y la selección uruguaya.

El motivo por el que el Cabezón Ruggeri cree que Cavani no se retira Edinson Cavani Boca vs Racing APrtura 2026 Edinson Cavani volvió a ser titular en Boca después de varios meses y se retiró del campo silbado por los hinchas. Fotobaires Además, explicó por qué cree que Cavani todavía no tomó la decisión de colgar los botines. “Es bravo con 40 años jugar hoy en nuestro fútbol. Para mí no toma la decisión porque quiere seguir intentando para dar vuelta la situación e irse”, sostuvo el campeón del mundo.