Bomba mundial: a 108 días de la Copa del Mundo, renunció un DT tras lograr una histórica clasificación

A tres meses y medio del Mundial 2026, una selección que enfrentará a Alemania perdió a su entrenador y ya tiene reemplazante.

Copa del Mundo FIFA comenzará el 9 de junio y terminará el 19 de julio de 2026, tras 40 días de competencia. Serán 16 sedes en 3 países: México, Canadá y Estados Unidos.

Un golpe inesperado. De la hazaña histórica, a la renuncia. A poco más de tres meses del inicio del Mundial 2026, una selección dio la nota y se quedó sin entrenador debido a una situación familiar. Curazao confirmó la renuncia de Dick Advocaat, quien había conducido al equipo a la primera clasificación mundialista de su historia.

El experimentado técnico neerlandés tomó la decisión por motivos personales. Según explicó en un comunicado, su hija atraviesa serios problemas de salud y decidió priorizar a su familia en este momento delicado, incluso a pesar del enorme desafío deportivo que tenía por delante.

Dick Advocaat renunció a la selección de Curazao. Advocaat dejó el cargo a 108 días del comienzo del torneo, después de haber protagonizado una campaña histórica con el conjunto caribeño. "Considero que clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera", expresó en su despedida, visiblemente emocionado.

Curazao se movió rápido y designó a su reemplazante La federación actuó con rapidez y designó como sucesor a Fred Rutten, también neerlandés. El nuevo entrenador asumirá la conducción del plantel en la recta final hacia el Mundial con el objetivo de sostener el proyecto deportivo iniciado por su compatriota.