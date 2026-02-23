¡Bombazo! La AFA suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura por el conflicto con ARCA: qué partidos se postergan

Ninguna de las categorías del fútbol argentino se jugarán entre el 5 y el 8 de marzo, tras la denuncia de ARCA contra la AFA por presunta evasión impositiva.

La actividad del fútbol argentino se verá suspendida entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en todas sus categorías.

El fútbol argentino suspenderá toda su actividad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de la denuncia por presunta evasión impositiva presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA). La decisión afectará a todas las categorías, desde la Liga Profesional de Fútbol hasta el fútbol formativo, incluyendo la fecha 9 del Torneo Apertura.

Desde la entidad que preside Claudio Tapia consideran que la denuncia responde a una ofensiva política del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. En un comunicado oficial, la AFA sostiene que no posee deuda exigible por las obligaciones fiscales señaladas y que los pagos se realizaron de forma voluntaria antes de sus vencimientos. Además, indicó que el planteo ya fue presentado ante la Justicia y que aguarda resolución de la Cámara de Apelaciones.

https://t.co/r7enK3Uz1Q pic.twitter.com/YvzwB39zsx — AFA (@afa) February 23, 2026 La causa se originó a partir de una denuncia presentada por ARCA en diciembre pasado por presuntas irregularidades tributarias entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por más de 19 mil millones de pesos. Además de Tapia, fueron citados a declarar dirigentes como Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y el exmandamás de Racing Club, Víctor Blanco.

Tras la reunión en el predio de Ezeiza, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, reconoció que la suspensión era una posibilidad y denunció una supuesta persecución al fútbol argentino. También cuestionó la intención del Gobierno de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas, un modelo resistido por la mayoría de los clubes.

