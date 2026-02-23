A días de la indagatoria, autorizaron a Claudio "Chiqui" Tapia para salir del país: a dónde va

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , Claudio Chiqui Tapia , logró la autorización judicial para salir del país entre el 24 y el 27 de febrero, en medio de la causa en la que fue citado a declaración indagatoria por presuntos delitos tributarios y previsionales.

El pedido fue presentado ante el titular del Juzgado en lo Penal Económico N°5, Diego Amarante , quien, según el fallo al que accedió MDZ , resolvió autorizar el viaje del presidente de la AFA, quien tiene que cumplir con dos compromisos: un acto oficial convocado por la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y una reunión del Consejo de la Conmebol en Brasil. La solicitud llegó acompañada de la invitación oficial, el itinerario de vuelos y el orden del día de la reunión sudamericana.

Además, en plena reunión de la Conmebol, el presidente de la AFA presenciará la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús en el Maracaná de Río de Janeiro, partido que se jugará el próximo jueves 26 de febrero desde las 21.30. Cabe recordar que el Granate se impuso por 1 a 0 en el juego de ida con gol de Rodrigo Castillo a los 32 minutos del complemento.

El magistrado Amarante le corrió vista al fiscal Claudio Navas Rial, quien no se opuso al pedido. En su dictamen señaló que podía hacerse lugar a lo solicitado "bajo la caución que V.S. estime pertinente". En ese sentido, el juez habilitó la salida del país bajo una caución real de cinco millones de pesos.

Claudio Tapia fue citado a indagatoria junto al tesorero de la AFA , Pablo Toviggino , y a otros tres dirigentes: el vicepresidente primero, Cristian Ariel Malaspina; Gustavo Roberto Lorenzo; y Víctor Blanco Rodríguez. La convocatoria fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el expediente.

tapia y toviggino Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Según la resolución judicial, existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”, encuadrados en el Régimen Penal Tributario, que sanciona la evasión impositiva y el incumplimiento de obligaciones previsionales. La querella sostiene que la AFA habría retenido tributos —como IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social— sin depositarlos en los organismos correspondientes, pese a contar con capacidad financiera.

La AFA como institución y Tapia deberán presentarse el 5 de marzo de 2026, mientras que el resto de los dirigentes fueron citados entre el 6 y el 9 de ese mes. La causa, iniciada tras una denuncia en diciembre de 2025 y luego ampliada, se encuentra en etapa de instrucción y aún no hay una definición sobre la responsabilidad penal de los acusados.

Por qué fue citado a indagatoria

La causa investiga presuntas retenciones de impuestos y aportes a la seguridad social que, de acuerdo con la acusación, habrían sido descontadas pero no ingresadas al fisco dentro del plazo legal de 30 días. Los montos bajo análisis son elevados:

$663.340.652,50 en retenciones de IVA.

$1.998.652.056,40 en retenciones del Impuesto a las Ganancias.

$8.016.291.166,48 correspondientes al régimen del artículo 79 de Ganancias.

$8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.

En total, la cifra investigada supera ampliamente los $19.000 millones. Julio de 2025 fue el mes con mayor volumen detectado, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37.

Cómo sigue el camino de Tapia en la Justicia

Una vez realizada la indagatoria, el juez contará con 10 días para definir la situación procesal: podrá dictar el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los imputados. Si hubiera procesamiento, las defensas podrán apelar ante la Cámara en lo Penal Económico.

Ese tribunal podrá convocar a una audiencia —presencial o por Zoom— para que los abogados de Claudio Tapia amplíen sus argumentos de forma oral. Antes de resolver, también se requerirá la opinión del fiscal general ante la Cámara. Luego, el cuerpo estará en condiciones de confirmar o revocar un eventual procesamiento del titular de la AFA y del resto de los acusados.

En el calendario inmediato figuran varios feriados que podrían extender los plazos judiciales, reduciendo el margen en la antesala del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, además de los compromisos vinculados a la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Por ahora, el expediente permanece en etapa de instrucción y no existe una definición sobre la responsabilidad penal de los acusados. La indagatoria es la instancia en la que los imputados ejercen su derecho de defensa frente a los cargos que se les atribuyen.