Ausentismo récord en las elecciones: el oficialismo planea reformar la ley electoral

Las elecciones municipales de este domingo en seis departamentos de Mendoza marcaron un récord histórico en la historia electoral provincial. Fueron los comicios con más baja participación desde el retorno de la democracia con apenas un 47% de asistencia promedio de los electores.

Según los datos oficiales del escrutinio provisorio, la mayor participación se registró en La Paz con el 66% de asistencia y en Santa Rosa, con el 62%. En tanto, en Rivadavia el presentismo en las urnas fue del 53%.

En contraposición, el ausentismo en el resto de los departamentos estuvo por encima del 50%, es decir que más de la mitad de los electores que estaban habilitados para votar, no concurrieron a los centros de votación. En San Rafael la participación fue del 49%, en Maipú del 43% y en Luján de Cuyo del 42%.

A partir de estos resultados desde la Junta Electoral Provincial indicaron que el promedio de participación en los seis departamentos fue del 47%, el registro más bajo desde el retorno de la democracia para un proceso electoral en Mendoza.

Tras el triunfo del frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza en tres departamentos, el gobernador Alfredo Cornejo dio un discurso en el búnker montado en Arena Maipú e hizo referencia a la baja concurrencia de electorales.

elecciones de concejales bunker LLA UCR ALFREDO CORNEJO FACUNDO CORREA LLANO andres peti lombardi Alfredo Cornejo resaltó el triunfo en tres municipios. Rodrigo D' Angelo/MDZ

“Si bien hubo una participación menor a la que tuvimos el 26 de octubre, también es bueno mirar el lado positivo de la gente que sí fue a votar”, manifestó el mandatario.

Pese a esa lectura positiva, en el Gobierno provincial vieron con preocupación la escasa participación en este turno electoral y ya analizan cambios en la ley electoral para evitar que se vuelva a votar en una fecha tan atípica como febrero.

Cambios a la ley electoral

El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la UCR provincial, Andrés Lombardi, advirtió este domingo de elecciones que “ha habido poca participación en general” y anticipó que el oficialismo provincial avanzará con una modificación a la ley electoral.

“Esto es un mensaje claro de que tal vez tengamos que mejorar nuestra ley electoral que con esta fecha no favorece la participación de los ciudadanos”, expresó el legislador respecto a la votación en febrero.

Vale recordar que la última reforma electoral en Mendoza se produjo en 2017, durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo. En esa oportunidad se establecieron fechas fijas para las elecciones provinciales y municipales, con la posibilidad de adherir al calendario electoral nacional.

En esa modificación se estableció que las elecciones de medio término en los municipios que separen sus comicios de los provinciales se realizarán el último domingo de febrero del año de renovación.

elecciones de concejales bunker LLA UCR FACUNDO CORREA LLANO Y ANDRES PETI LOMBARDI Rodrigo D' Angelo/MDZ

Asimismo, también establece que las elecciones PASO legislativas provinciales y municipales tendrán lugar el primer domingo de febrero si no hay adhesión al calendario electoral nacional, mientras que las generales en este caso se deberían realizar el segundo domingo de abril.

El Gobierno provincial tiene como objetivo de fondo la eliminación de las elecciones de medio término en Mendoza. El mismo gobernador Alfredo Cornejo ha advertido que esa es su intención, aunque para avanzar con ese cambio legal es necesario reformar la Constitución provincial, un largo procedimiento para el cual se necesita el acompañamiento de dos tercios de la Legislatura, además de un referéndum provincial.

Ante esta dificultad para obtener eventuales consensos, el oficialismo provincial podría avanzar en una modificación a la Ley N° 8967/17 para cambiar la fecha establecida para el desdoblamiento de las elecciones municipales. Incluso también se analiza limitar la posibilidad de que las comunas separen las elecciones de medio término.