Ausentismo en la elecciones del domingo: qué porcentaje prevén que no irá a votar

Los cálculos varían por comuna y de acuerdo al estudio, pero los encuestadores coinciden en que podría ir más gente a las urnas a pesar de que hace unas semanas el conocimiento sobre la existencia de estos comicios era escaso.

" Son elecciones locales que pueden interesar un poco más y además será cómodo y rápido ir a votar", sostuvo uno de los especialistas consultados por MDZ.

Votar es obligatorio en la Argentina , además de ser un derecho. Sin embargo, el año pasado, en las elecciones que se hicieron antes de las nacionales de octubre hubo sorpresas en cuento al ausentismo.

En la Ciudad de Buenos Aires, un distrito hiperpolítizado, donde la ciudadanía suele mostrar interés por los temas electorales, sólo fue a votar el 50% del padrón. Fueron el 18 de mayo del año pasado, cinco meses antes que las nacionales.

Estas elecciones mendocinas son para elegir concejales en Luján de Cuyo, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y San Rafael (que también vota convencionales municipales que armarán la carta orgánica del departamento). Sus intendentes decidieron dejar la fecha de las elecciones municipales como dice la ley local - las prevé para el tercer domingo de febrero- y no unificarlas con las nacionales- como hizo la provincia y el resto de los municipios mendocinos para el pasado 26 de octubre-.

Todos los partidos comparten la premisa de que se trata de una campaña atípica, porque es en verano y la gente no está atenta a las urnas. Sin embargo, los encuestadores consultados por MDZ hablan de números de ausentismo que no son bajos si se tiene en cuenta otros distritos electorales que desdoblaron.

Habrá diferencias por departamentos. En Santa Rosa y La Paz hay mucha conciencia del voto, especialmente porque son departamentos que tienen un menor número de habitantes y se prevé que la participación sea alta. En Rivadavia ante la pregunta si irá a las urnas el 22, el 65% contestó a una encuesta que sí. En San Rafael ha existido una campaña significativa por parte del municipio, especialmente por su interés de que haya aval para el voto a convencionales. La duda está en las dos comunas del Gran Mendoza, Luján y Maipú, que tienen mucha población y además conviven con departamentos que ya votaron concejales en octubre pasado y eso genera confusión.

La queja de los partidos opositores sobre las elecciones

Candidatos de distintos partidos le dijeron a MDZ que cuando recorren las calles se repite una particularidad: hay mucha gente que desconoce que tienen que votar este domingo.

Desde el FIT, la referente y excandidata a diputada nacional Micaela Blanco Minoli sostuvo que "las comunas sólo han pagado espacios radiales para que los partidos hagan campaña, a excepción de Maipú que también pagó televisión".

El costo electoral corre por cuenta de los municipios que los organizan. La Junta electoral ha informado que el total del gasto por las elecciones, vinculado a la impresión de boleta y de la logística es de $2.736.000.000. El cálculo es general y hay que dividirlo por departamento pero no es igual para cada uno: depende de la cantidad de habitantes.

La Junta electoral abonará un monto los delegados y los presidentes de mesa. A los últimos, que en realidad son presidentas porque la mayoría son mujeres y docentes, se les pagará $100.000. La mitad por realizar la capacitación y el resto, por el trabajo el día de la elección.

Cómo saber dónde votar

Para conocer donde votar este domingo hay que consultar el padrón electoral. La página es la de todas las elecciones, es decir https://www.padron.gob.ar/offline.html.

La ciudadanía que tengan domicilio en Maipú; Lujan de Cuyo; San Rafael; Rivadavia; La Paz y Santa Rosa, deberán concurrir a votar, en este caso para elegir a quienes ocuparán el cargo de concejal por los próximos 4 años.

La Boleta Única Papel de San Rafael, que es la herramienta con la que se vota, presenta la particularidad de llevar, además de los candidatos a concejal, los nombres de las personas que aspiran a convertirse en convencionales que serán los responsables de redactar una nueva carga orgánica municipal, por lo que tendrán 2 espacios de elección.