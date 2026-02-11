La DGE justificó la exigencia de 80% en la asistencia escolar: "Faltar 40 días es perder dos meses de clases"

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) presentó su Plan Estratégico 2026 con fuerte eje en la asistencia escolar, el ausentismo y el cumplimiento efectivo de los días de clase, especialmente en los niveles inicial y primario. Así lo explicó la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, en diálogo con MDZ Radio , y detalló las principales definiciones de la política educativa provincial.

“Uno de los top tres del plan tiene que ver con el fortalecimiento y endurecimiento del sistema de asistencia , tanto en el nivel inicial como en el nivel primario”, afirmó Ferrari. En ese sentido, sostuvo que “es fundamental que los chicos estén en la escuela todos los días para que puedan aprender lo que corresponde aprender en cada año de estudio”, y reconoció que desde la DGE venían observando “gran cantidad de inasistencia” en esos niveles.

La funcionaria explicó que, a partir de ese diagnóstico, se elaboró una nueva normativa que incluye “un nuevo protocolo de actuación en el nivel inicial ante inasistencias reiteradas de los chicos”, con intervención, en última instancia, del programa interministerial PODE (Programa de Protección y Orientación del Derecho a la Escolaridad), que trabaja sobre la asistencia crítica. En el nivel primario, en tanto, se estableció que los estudiantes que no alcancen el 80% de asistencia al finalizar el ciclo lectivo deberán concurrir al período de intensificación de diciembre, independientemente de sus calificaciones.

“Los estudiantes que no cuenten con un 80% de asistencia a clases van a tener que asistir al período de intensificación de diciembre para recuperar los saberes no logrados y para recuperar esa presencia institucional que no lograron”, remarcó Ferrari, y aclaró: “No importa si los chicos tienen todo aprobado por ley, nosotros tenemos que cumplir con 180 días de clases; por acuerdo con el Consejo Federal son 190 días”.

Para dimensionar el impacto del ausentismo, la subsecretaria señaló que “cuando hablamos del 80% de asistencia estamos diciendo que a ese período deberían ir chicos que han faltado 40 días”. Y enfatizó: “Un chico que falta 40 días a la escuela faltó dos meses a clase . Es impresionante”.

En cuanto a los datos disponibles, Ferrari indicó que en el nivel inicial el ausentismo “ronda el 40 o 50% de los chicos”, mientras que en el nivel primario es menor, aunque con fuertes desigualdades entre escuelas. “Hay sectores donde uno ve entre el 20 y el 30% de chicos en esa situación”, explicó, y recordó que en el nivel secundario ya existe un régimen que contempla instancias complementarias cuando se superan determinados niveles de inasistencia. “En primaria y en nivel inicial no tenía ningún tipo de intervención en esos términos, entonces la normativa está totalmente alineada con uno de los ejes fundamentales de la política educativa de la provincia, que es la asistencia regular a clases”, sostuvo.

El impacto de la pandemia y el ausentismo escolar

Ferrari atribuyó el incremento del ausentismo a una tendencia que se profundizó tras la pandemia. “Esto se acrecentó a raíz de la pandemia, donde muchos papás quizás no están valorando la importancia de estar en la escuela”, afirmó. En ese marco, subrayó que “ir a la escuela no es solamente aprender lengua y matemáticas, es mucho más que eso”, ya que implica socialización, aprendizaje de normas y contacto con otros. “Estamos convencidos de que es importante la asistencia diaria con presencia real en la escuela y por eso hemos tomado esta medida”, añadió.

Además del eje de la asistencia, la subsecretaria mencionó otros lineamientos del Plan Estratégico 2026, como la implementación de escuelas secundarias de innovación y la eliminación de la unidad pedagógica entre primer y segundo grado. Sobre este último punto, explicó que los estudiantes de primer grado que no logren los saberes indispensables de alfabetización y matemática deberán asistir a períodos de intensificación y, de no alcanzarlos, permanecerán en el grado. “La flexibilización termina siendo perjudicial para el propio estudiante”, sostuvo Ferrari, y aseguró que la medida estará acompañada por apoyo docente individualizado.

Finalmente, destacó los avances en políticas focalizadas, como el programa de matemáticas, cuyos resultados mostraron “una mejora de más del 20%” respecto de mediciones previas. “Estamos convencidos de que este es el camino”, afirmó, y concluyó que, si bien los cambios “no logran resultados maravillosos en un año”, la continuidad de las líneas de acción permite que “los resultados empiecen a aparecer”.